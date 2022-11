domingo 20 de noviembre de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La Bachata- Manuel Turizo

2 Despechá - Rosalía

3 Aeropuerto - Camilo

4 Besos moja2 - Wisin & Yandel; Rosalía

5 Quevedo: Bzrp music sessions Vol. 52 - Bizarrap; Quevedo

6 El último beso - Tiago PZK, Tini

7 Perfecta - Dread Mar I; Rusherking

8 Junio - Maluma

9 Monotonía - Ozuna; Shakira

10 Hood - Tiago PZK; Trueno



Es la hora de contar una historia

¿Te gusta contar historias de tu vida cotidiana? Entonces este hashtag es para vos. Una sección de Tik Tok suele ser tendencia continuamente, esta es la que lleva el nombre de #Storytime del español, hora del cuento. El objetivo es que los usuarios generen contenido contando una historia de su vida personal,

puede ser cómica, dramática, terrorífica, etc. Los temas no tienen límites, esta semana volvió a ser uno de los hashtags más usados, llegando a los 268 billones de visualizaciones, y el más visitado, con 10 millones de “me gusta”, es del artista Bad Bunny, quien califica una pizza comprada en un video, luego de

unos cuantos mordiscos, el cantante termina calificando la comida con un “está muy cabrona” expresando

que está muy buena.



Call Of Duty suma a Lionel Messi entre sus personajes

Call of Duty: Modern Warfare 2 integró a tres estrellas del fútbol en su elenco de operadores: Neymar Jr, Paul Pogba y el mejor de todos los tiempos, Lionel Messi.

El crack argentino causó revuelo entre los fans, que esperan impacientes poder elegir las skin del 30 del PSG que cambia el campo de fútbol por el campo de batalla.

El lanzamiento oficial de Messi como operador en Call of Duty estaba previsto para finales de este noviembre, pero una filtración en Call of Duty Mobile desveló la skin oficial del futbolista y lo más importante: las líneas de diálogo.

Sara Bogado, Silvana Vera y Micaela Glosnisk.

Josefina Villalba y Keren Laudin.

Osvaldo Frías, Alicia Garrido, Seba y Faby Frías y Pipi Almada.

Adriana Marín y Marcos Alarcón.