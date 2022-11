Marcha de los días: Volver a tener Presupuesto

domingo 20 de noviembre de 2022 | 3:30hs.

Hace 50 años, Juan Domingo Perón, tras 17 años de proscripción y exilio regresaba al país. Fue el 17 de noviembre de 1972 y por tal razón, el peronismo como lo hizo esta semana, rindió homenaje como símbolo de lo que significó la resistencia y la militancia, es decir celebrar la participación de los ciudadanos en la política. Esto último quedó claramente demostrado con una de las movilizaciones más grandes registrada en la historia argentina. Para evitar que los simpatizantes se acercaran a su líder, también el entonces gobierno de facto comandado por Alejandro Agustín Lanusse, dispuso que treinta y cinco mil soldados del ejército, apoyados por la policía, cercaran el aeropuerto para bloquear la llegada de los militantes. La marea humana enviaba un mensaje contundente y empezaba a poner fin al gobierno militar que llegó al poder tras derrocar a Perón en 1955, mediante un golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas que fue denominado Revolución Libertadora.

Como última maniobra Lanusse retuvo a Perón en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente, cuando decidió liberarlo. El líder del PJ permaneció en Buenos Aires sólo 29 días y retornó a España, desde donde regresaría el 20 de junio de 1973, de la mano del presidente justicialista electo Héctor Cámpora, quien luego renunciaría a su cargo para llamar a elecciones y permitirle a Perón, acompañado por Isabelita, acceder a su tercera y última presidencia que duró hasta su muerte, el 1 de julio de 1974. Dos años más tarde, de nuevo los militares volverían a tomar el poder hasta 1983, cuando se volvió a recuperar la democracia y desde entonces, es el pueblo el que define en cada elección qué gobierno debe administrar el país.



En modo Cristina

En homenaje a aquella gesta, Cristina Fernández de Kirchner presidió un acto masivo en La Plata, bajo la consigna "La fuerza de la esperanza". Algunos esperaban que confirmara candidatura, cosa que no hizo. Otros consideraron que ya actuaba en modo campaña, pero quizás sin mayores especulaciones se puede decir que actuó en modo Cristina, es decir volvió al centro de la atención como ya lo hizo al reiniciar campaña en su momento al presentar su libro Sinceramente. Modo también utilizado cuando inició el lanzamiento de Alberto Fernández a candidato a presidente de la Nación. Esta vez se pareció a un lanzamiento de campaña, pero no fue así y, dejó con expectativas a la militancia cuando le cantaban "Cristina presidenta", al responderles todo en su medida y armoniosamente, que sonó como música para los oídos de quienes saben interpretar estos mensajes, como les sucedió a los agrupamientos sindicales que respondían a numerosos sindicatos.

Si bien copó el centro de la escena en el estadio Diego Armando Maradona, en La Plata, donde habló a sus seguidores aún le resta sumar a la mayoría de los dirigentes sindicales y gobernadores del PJ. Por ahora comenzó con los jefes comunales de la zona metropolitana. Pero siendo la dirigente con alta influencia, su intervención incomodó, como lo hace siempre a la oposición en especial a Juntos por el Cambio en el momento de hablar de aquel desguace del Estado y que los dirigentes del PRO analizan hacer lo mismo como la reprivatización de las jubilaciones, de YPF y de Aerolíneas, como lo planteó el propio Mauricio Macri.

Al respecto Cristina afirmó que plantean un modelo que ya fracasó en los 90, además de recordarles el gran endeudamiento externo generado durante la gestión de Mauricio Macri. Nadie puede dar por muerta política a Cristina, demostró en varias oportunidades su capacidad de lucha, pero no le será fácil a ella ni a ningún otro dirigente del Frente de Todos recuperar la confianza de los votantes que están muy golpeados por la realidad de vivir en un país con una inflación asfixiante. Como sobreviviente de un atentado, Cristina apeló al debate de ideas y abandonar el discurso de odio y con ello descolocó a todos.



Con la idea fija

En respuesta, el ex presidente Mauricio Macri volvió a plantear la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas al sostener que con lo que se financia ese servicio se podrían financiar más de 30.000 gendarmes para reforzar la seguridad. Macri salió a cuestionar a Cristina y sin hacer propuestas, se limitó hablar de la necesidad de más cambio y libertad en el país. Tampoco definió al ser consultado sobre la posibilidad de postularse como candidato a presidente el año próximo y solo reconoció, sin nombrarlos, de que hay dos candidatos muy lanzados dentro de PRO y otros dentro del radicalismo, en clara referencia Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por un lado y por otro, el radical Gerardo Morales. En cuanto a su situación procesal, los problemas de Macri espionaje parece nunca terminar. Esta vez, un fiscal ante la Cámara de Casación pidió que el máximo tribunal penal deje sin efecto el sobreseimiento del expresidente y de los exdirectores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa donde se los investigó por presunto espionaje ilegal contra las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Entienden que fue una decisión a todas luces prematura, por lo que debería volver a definirse sobre la situación.



Milei aprovecha la puja

Mientras continúa la puja entre estos dos espacios políticos y bajando algunos tonos, de a poco, el diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei avanza en el armado electoral en todo el país. Ello sumado a que esta semana se conoció un sondeo privado, donde se lo ve muy bien posicionado en distintas provincias, incluido Misiones, que genera alarma en Juntos por el Cambio donde continúa la interna y los dirigentes que llegaron desde Buenos Aires, no aportaron mucho a los locales. En tanto, en el Frente de Todos, Alberto Fernández intenta sostenerse con su núcleo más duro ante la reaparición de Cristina en la arena política, donde sabe cómo moverse. Pero también ambos cargan con el peso de no lograr resolver las preocupaciones más urgentes de la gente.



El gobierno, ahora con Presupuesto

Esta semana el Senado de la Nación transformó en ley el Presupuesto 2023. Fueron 37 senadores que garantizaron el quórum y los votos, todos pertenecientes al Frente de Todos y de sus aliados que garantizaron gobernabilidad como Magdalena Solari y Maurice Closs, ya que la oposición decidió no participar de la sesión en protesta de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición, para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío o una respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Efectivamente, en primer lugar, se debatió y fue votado por unanimidad, el decreto que pone en funciones a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura designados por la Cámara Alta para iniciar los nuevos mandatos para el período 2022-2026. Respecto a la postura adoptada por la Cámara Alta, fue defendida por el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular), al indicar que están amparados en la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara hará su reglamento. Planteó que ello no se puede objetar y en un tono más directo, apuntó que el reglamento del Senado establece cómo se conforman los bloques les guste o no les guste a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que los jueces no pueden meterse a resolver problemas políticos de las decisiones de otro poder. Desde Juntos por el Cambio, cuestionaron la jugada política del kirchnerismo para quedarse con tres de los cuatro escaños que le corresponden el Senado en el Consejo de la Magistratura. Como protesta y en un hecho inédito, no sólo se retiraron del recinto en el momento de la votación de este punto tratado, sino la oposición en pleno le dio la espalda a la discusión del presupuesto. De esta manera a través de un reducido recinto, con 37 votos afirmativos quedó aprobado, además, por unanimidad, el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 en la sesión que estuvo presidida por la presidente provisional, Claudia Ledesma Abdalá de Zamora, en ausencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner quien en ese momento estaba a cargo del Poder Ejecutivo, a raíz del viaje del presidente Alberto Fernández a la cumbre del G20 en Indonesia.

El recinto estuvo conformado solamente por 37 de los 72 senadores. Es decir, con ausencias de 35 legisladores, como el caso del misionero Humberto Schiavoni. Desde la oposición solo adelantaron que judicializarán este punto aprobado por el Senado, por la decisión del oficialismo de insistir con la postulación del rionegrino Martín Doñate para el Consejo de la Magistratura, en lugar del macrista Luis Juez.

A su vez, los senadores prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2027, los plazos establecidos para diversos impuestos. La mencionada prorrogada es para el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes. Consideraron de suma importancia esta prórroga ya que representan entre el 30 y 32% de la recaudación tributaria, es decir para financiar los presupuestos nacionales y provinciales, porque son impuestos coparticipables y también se destinan a financiar a la Anses. Indicaron que la suma de estos cuatro impuestos implica una cifra superior a los 11 mil millones de pesos, es decir más del 7% del PBI.



En números

En cuanto al Presupuesto aprobado, ronda en unos 30 billones de pesos y se estima una inflación del 60% y un dólar oficial a $269,9 para el fin de año de 2023. El plan económico del gobierno espera un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que este año espera cerrarlo con un avance del 4% del producto. En estimaciones de crecimiento, es uno de los puntos más factibles de cumplir, a criterio del vicepresidente del Senado Maurice Closs quien criticó el histórico incumplimiento de los presupuestos nacionales por no ajustarse a la inflación que luego se tiene. Por eso, se mostró cauto con la proyección del 60% de inflación estimado para el próximo año. A su vez, cuestionó a Juntos por el Cambio por no analizar, votar, ni hacer aportes al presupuesto, al que planteó es una herramienta que se otorga al Ejecutivo como un acto de gobernabilidad.



Áreas Aduaneras

Dentro del Presupuesto quedó incluida una iniciativa que genera entusiasmo y esperanza en los misioneros. Se trata de la ley que faculta al Ministerio de Economía de la Nación a constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero. Se trata de una herramienta que entusiasma al gobierno misionero en su intención de lograr un régimen impositivo diferencial para la provincia que le permita ventajas competitivas con las ciudades vecinas de Brasil y Paraguay. Nuevamente, diversos sectores dieron a conocer el respaldo y acompañamiento a tal iniciativa. El senador misionero Maurice Closs consideró que esta vez, no hay razón para que, en el 2023, el Ejecutivo nacional no lo implemente en la provincia de Misiones. A su vez, destacó las ventajas que por sí puede generar a Misiones la implementación de áreas aduaneras para ser más competitivo y que ello, podría duplicarse si se implementara, la también tan esperada reglamentación del Artículo 10 de la Ley Pyme. Lo cierto es que, esperando la promulgación del Ejecutivo nacional, ya desde el Ministerio de Hacienda de la provincia comenzaron a esbozar algunos instrumentos para agilizar el trabajo de reglamentación.



Reconocimiento

En la noche del martes, el gobernador Oscar Herrera Ahuad participó de la sesión fotográfica junto a otras personalidades destacadas en el país. Como cada año, la revista Gente elige a los destacados y esta vez incluyó al dirigente misionero, en reconocimiento por la gestión en general que viene desarrollando y fundamentalmente por aumentar el cuidado del medio ambiente, tanto en la protección de la flora y fauna, como el avance en cultivos sin uso de agroquímicos, reemplazados por abonos orgánicos o biofertilizantes, apuntando a producir alimentos cada vez más sanos desde la provincia y aplicando normativas, como la ley de Humedales que es un hecho en la provincia mientras el tema sigue en debate parlamentario en otras regiones.



Plan para las fiestas

En materia de gestión esta semana el mandatario provincial anunció el Ahora Fiestas, para aliviar la tensión que provoca la ola inflacionaria y ayudar a que los misioneros accedan con descuentos a los productos de fin de año. Del mismo modo, continuó recorriendo la provincia para designar al interventor de Fracrán. Para este nuevo municipio adelantó la adquisición de máquinas viales y también para otro municipio de la zona Norte, como el caso de Eldorado, detalló la próxima ejecución mediante el denominado master plan por 8.000 millones de pesos.