Esta vez será bajo una impronta distinta

domingo 20 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Los grandes deportivos marcan un antes y un después, no sólo en el mundo al que pertenecen, sino también en otras esferas. Un Mundial pasa a ser el tema del que se habla en gran parte de un país como Argentina. Más allá del equipo, del once que sale a la cancha, de los jugadores que no llegaron, hay un sinfín de tópicos para hablar y escribir.

Así como algunos medios solamente se quedan con el entrenamiento de la Selección y su día a día, otros se dedican a buscar historias. De los de acá y de los de allá. De los argentinos en Qatar y de los hinchas argentinos de India, Pakistán y Bangladesh.

El Territorio es, desde hace casi una década, sinónimo de presencia en eventos internaciones. Pasaron mundiales, Juegos Olímpicos, Copas América y sigue marcando, con su visión, una manera distinta de estar presente.

Claro que importan quiénes saldrán a la cancha y quiénes deberán esperar. Cómo está Lionel Messi y quién lo secundará. Pero también queremos mostrar una tierra nueva y entender sus costumbres a través de sus historias. Qatar 2022 será un mundo nuevo a explorar.