Scaloni y una advertencia en la previa de Qatar 2022: "El Mundial es muy cruel, muy injusto"

sábado 19 de noviembre de 2022 | 12:30hs.

En plena cuenta regresiva para que empiece a rodar la bola en la Copa del Mundo Qatar 2022, Lionel Scaloni le puso un freno a la euforia que despierta el buen funcionamiento de la Selección Argentina en la previa y avisó que no espera que los frutos rindan tan fácilmente.

"Lo más importante es que lo sabemos todos: en un Mundial, un error, una fatalidad o algo que te pase inesperado te puede dejar afuera. Y hay un montón de ejemplos, como el de Argentina en 2002, que se quedó afuera inmerecidamente. Fue por un penal injusto con Inglaterra, que encima no fue, y después en un partido en el que llenó de pelotazos a Suecia. Por eso, hay que tener en cuenta esas cosas. El Mundial es muy cruel, muy injusto con los que realmente lo merecen. Hay veces que llegan a las finales selecciones que durante el campeonato no habían mostrado una superioridad al resto, pero que desarrollaron desde los primeros partidos un ascenso que les permitió llegar a las finales de la mejor manera". le dijo el DT al diario Olé.

"El Mundial es cruel por lo que dije, no te deja tener un error o una fatalidad que en el mundo del fútbol puede estar. Después, soy de la idea de que hay que intentar disfrutar todo, con alegría, con todo lo que lleva estar manejando un grupo de este nivel. Es nuestra forma de llevarlo adelante, esperemos que nos vaya bien", deseó.

"Tenemos una idea de juego, una forma de jugar que vamos a utilizarla, que es inútil decir que vamos a cambiar. Con eso vamos a competir, vamos a competir contra todos. En cuanto a los favoritos... yo no me atrevo a decir que el Mundial tiene un favorito. Es imposible, hay grandes selecciones, muchas que en octavos se pueden enfrentar e ir quedando en el camino. Entonces, es difícil decir quién puede ganar el Mundial. Sí hay un abanico de 10 selecciones que están capacitadas para ganar este campeonato y eso implica la dificultad que existe. Este Mundial es mucho más parejo que los anteriores", consideró el entrenador.

Lionel Scaloni y su recuerdo de cuando asumió en la Selección Argentina

"Me acuerdo que estábamos con Pablo (Aimar) en Valencia y son decisiones que si las pensás y la dejás pasar, al otro día por ahí más en frío entran más las dudas. Pero en ese momento no las teníamos. Fue rápido y de las mejores decisiones que tomé en mi vida, sí. Son esas decisiones que, por ahí, tenés que consultarlas con los que tenés al lado y los que te van a acompañar, porque si buscás opiniones alrededor es más complicado, muchos te preguntan si estás seguro y demás. Yo estaba confiando de que quienes tenía a mi lado eran capaces y necesitaba que ellos me acompañaran. Y salió bien", celebró.

Cómo vive Lionel Scaloni la previa del Mundial de Qatar junto a Lionel Messi

Con el video de la arenga de la Pulga antes de la final de la Copa América 2021 como disparador, el técnico opinó: "Estuvo bueno que trascendieran esas imágenes para que la gente entienda cómo es él. Esa arenga, como tantas otras que no salieron, es todo lo que transmite. Lo que transmite cuando lo ves y se te pone la piel de gallina y lo que les transmite a sus compañeros. El siempre ha sido así, con la palabra justa. Creemos que está en un momento de madurez total y, sobre todo, disfrutando. Esa palabra que tanto repito, la del disfrute, es porque al final no solo los argentinos sino todos los amantes del fútbol queremos es seguir viéndolo jugar por tiempo indefinido".