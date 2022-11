Un camión quedó aparentemente sin frenos y destrozó un auto estacionado en Jardín América

sábado 19 de noviembre de 2022 | 10:00hs.

Un accidente vial involucró a un camión de cargas y un automóvil color gris al costado de un reconocido supermercado de Jardín América, donde alarmantemente el vehículo de gran porte quedó sin frenos y se llevó por algunos metros al rodado menor. Afortunadamente no hubo lesionados ni víctimas fatales.

El hecho sucedió pocos minutos después de las 8 horas, cuando el comercio abría sus puertas e ingresaban los primeros clientes, entre ellos Sergio G. oriundo de la ciudad de Jardín América, propietario del vehículo estacionó el móvil sobre calle Cuba casi avenida Libertad e ingresó al local para hacer compras. En ese momento también llegaba el camionero Antonio O. con domicilio en Candelaria, quién debía descargar productos en el local comercial y ni bien bajó del camión, se predisponía para empezar a bajar la mercadería empezó a moverse el rodado mayor y arrastró luego al vehículo gris.

El Territorio pudo dialogar tanto con Sergio G. dueño del auto, quién contó que llegó para comprar y al salir del comercio se enteró de lo sucedido. "Yo estacioné como corresponde en línea blanca, sonó una alarma cuando justo llegaba a la caja para pagar y cuando salí me encontré con esa sorpresa, aparentemente el camión quedó sin frenos y se vino encima de mi auto", expresó.

A su vez el jardinense contó que hubo buena predisposición por parte del camionero quién dio todos los datos y es la primera vez que le sucedió un hecho así. "Nunca me sucedió algo similar, me parece raro el horario del camión en la zona céntrica, tengo entendido que los horarios de descargas son nocturnos para que haya una mejor fluidez, pero sucedió poco después de las 8 de la mañana, un horario donde empieza a haber mayor cantidad de tránsito y es mas riesgoso". Incluso, dijo que no va a poder recuperar su auto porque destruyó la parte trasera y al estar muy cargado el camión ejerce mucha presión.

Por último, contó que pensaba pasar el fin de semana en familia pero con lo sucedido no va a poder. "Por lo menos no hay que lamentar víctimas ni heridos, queríamos hacer algo en familia y estamos viendo que hasta las vacaciones vamos a suspender".

Quién también habló en exclusiva con este medio fue Antonio O. el cancionero oriundo de Candelaria quién llegaba con la mercadería para bajar en el supermercado y dijo que no entiende qué sucedió. "Yo bajé, cuando empezó a moverse quise subir pero no alcancé, yo había estacionado con freno de mano y no tengo idea como empezó a marchar porque nunca me pasó algo así". El caminero incluso precisó que se dedica a esta profesión hace 25 años.

A su vez acotó que llegó a suelo jardinense para descargar harina en el comercio y que venía de viaje desde la provincia de Córdoba. "Yo quedé a dormir en el peaje de Santa Ana, venía desde Córdoba, descansé y luego vine a Jardín América. "Yo recién había llegado, bloqueé el camión, bajé para sacar la lona y se disparó el camión y arrastró al auto mas o menos 5 metros", concluyó.