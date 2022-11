El azar y una mano enorme

sábado 19 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Se acerca la hora del estreno y la ilusión se renueva en los hinchas. El jardinense Silvio Suárez (40) es comerciante y va a disfrutar en primera persona de su segundo mundial.

“Este tiene que ser el de Messi sí o sí; él juega para el equipo, no el equipo para Messi. Yo soy fanático futbolero y ahora se armó para que no sea Messi dependiente”, expresó en exclusivas con El Territorio.

De la experiencia que tuvo hace cuatro años, Suárez comentó que fue inolvidable por todo lo que vivió, recordando el FanFest que se armó para los hinchas de cada selección. “Era una avenida entera destinada sólo a ello, una locura... los que estábamos afuera de la cancha disfrutábamos con personas de otros lados porque ese país también competía y el mismo día”, contó. Además, acotó que en tal oportunidad fue con un amigo de Gobernador Roca, mismo compañero ahora para la travesía que vivirá en Qatar.

Incluso entre los encuentros que vio en el estadio Silvio dijo presente en el debut del equipo guiado en aquel entonces por Jorge Sampaoli y fue derrota ante Croacia por 3 a 0.

“Ese partido fue fatal para nosotros como hinchas, un desastre, estar en el estadio era hermoso, pero el resultado nos mató”, expresó.

“Yo estaba en la segunda grada del banderín derecho de Willy Caballero (arquero argentino) y no lo podía creer el gol que regaló, incluso Messi no estaba cómodo dentro del campo de juego y apareció a cuentagotas nada más”.

Para este año, Silvio contó cómo organizó junto con su amigo el viaje. “Cuando Fifa lanzó un paquete con entradas nos sentamos con él a charlar... debe ser 100% planificado y no a los tumbos; decidimos entonces comprar un paquete para ver cuatro partidos y tal vez por suerte mundialista, porque no sabíamos qué nos iba a tocar al no haberse realizado todavía el sorteo, nos tocó un partido de la Selección”.

El jardinense mencionó que podrá ver Qatar ante Senegal, Japón versus Costa Rica, Camerún frente a Serbia y Argentina contra México. “Con este último partido está pagado todo, más no podemos pedir”.

Luego de conseguir las entradas, tanto Silvio como su amigo compraron los pasajes en avión para llegar a Doha (capital qatarí). “Venimos planificando desde marzo; como dije hay que hacer con tiempo, primero nos vamos a Foz de Iguazú, desde allí tomamos un vuelo a San Pablo, luego a París donde va a ser una parada mas difícil y posteriormente a Doha”, mencionó.

Luego sostuvo que van a quedar alojados en una villa olímpica que se destinó especialmente para la ocasión. “Ese lugar donde vamos a quedar se sitúa aproximadamente a 15 cuadras del aeropuerto de Doha y a 20 del centro de la ciudad, así que creemos que será algo increíble”.

Para cerrar, agradeció enormemente el apoyo incondicional que recibe de su familia, mencionó que sin eso no sería posible y también dijo que hasta la final del Mundial en caso de llegar Argentina al partido definitivo no podrá estar presente en Qatar porque debe volver a trabajar.

“No puedo dejar tanto tiempo el rubro por eso hay que volver, me encantaría estar en la final, aunque depende de como le vaya a la selección intentaré ir a ver el encuentro por octavos”.

Luego precisó un deseo que tiene de hacer en Qatar: “Voy a hacer todo lo posible, lo que esté a mi alcance para ver un entrenamiento argentino, eso es un propósito que tengo y ojalá se me dé”, finalizó.