Timbó se juega la clasificación en el Regional Amateur

viernes 18 de noviembre de 2022 | 11:47hs.

El Club Social Deportivo y Cultural Timbó de Jardín América jugará contra Mitre la última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Amateur, en búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia del certamen donde está obligado a ganar, para pasar de ronda.

Ricardo Morel, entrenador del elenco ‘Verde’ jardinense ya palpita lo que va a ser el encuentro clave como local este Sábado, ante el club posadeño. “Entrenamos martes, miércoles y jueves, mucho táctico, pelota parada y estamos con ganas de cerrar esta primera etapa de la mejor manera, ojalá que se den los resultados para avanzar, pero si no se logra la clasificación, queremos dejar bien parado a nuestra ciudad”.

A su vez el DT dijo que el equipo está muy bien, trabajando para corregir los distintos errores de partido, como las marcas a los rivales o las pelotas paradas, como también manejar de la mejor forma el esférico para lastimar al rival y llegar al gol.

"Todos los jugadores están en condiciones de jugar. No entregué aún la lista de convocados para enfrentar a Mitre porque algunos jugadores no confirmaron si podrán ser parte o no del partido, por temas laborales", expresó.

El 'verde' no compite solo en el Regional Federal Amateur, sino que también limita en la Liga Regional de Puerto Rico, Torneo en el cual clasificó a los cuartos de final. Ya jugó el partido de ida ante el club Esperanza de Capioví e igualaron sin goles, ahora resta definir cuando se juega la revancha. Todo depende del resultado que tenga mañana ante Mitre. "Vamos por los dos frentes, sabemos que en el campeonato doméstico no nos podemos dejar estar porque nos brinda una plaza al Torneo Provincial del año próximo y queremos siempre posicionar a Timbó lo mas alto posible", concluyó.

El partido ante el 'auriazul' se desarrollará desde este sábado a las 17.00 en la cancha de Timbó, por la sexta fecha del Torneo Regional Amateur de Fútbol. El conjunto local debe ganar y esperar por otros resultados para poder clasificar a la siguiente instancia como uno de los mejores segundos de todos los grupos.

En cuanto al equipo de la capital provincial, en caso de derrotar a Timbó clasificará en el primer puesto por diferencia de gol, ya que sumaría 7 puntos al igual que La Picada, conjunto que se ubica momentáneamente en el primer puesto del grupo 3 y en esta oportunidad tiene fecha libre.