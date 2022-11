FIFA lanzó un servicio de protección en redes para los jugadores del Mundial

La FIFA y la FIFPro -el sindicato internacional de futbolistas- lanzaron un servicio de protección en las redes sociales para todos los participantes del Mundial de Qatar, que se pondrá en marcha el próximo domingo.



Frente al odio que circula en las redes en los últimos tiempos y al que el fútbol no está exento, el máximo ente organizador del fútbol , a través de su presidente Gianni Infantino, confirmó este jueves la iniciativa con el fin de "combatir la discriminación y proteger la salud mental y el bienestar de los futbolistas" que disputarán la Copa del Mundo.



El sistema implementado se denomina Social Media Protection Service (SMPS), el que permite que los integrantes de los 32 seleccionados participantes accedan a un servicio de monitoreo, señalización y moderación destinado a reducir a la mínima expresión la visibilidad de los discursos de odio en las redes.

No solo fue proyectado para proteger a las eventuales víctimas de comentarios racistas, homófobos y discriminatorios, sino también a los propios usuarios y aficionados y permite reportarlos a las redes sociales y a las autoridades para accionar contra sus autores.



"Las selecciones, jugadores y demás participantes podrán optar por un servicio de moderación que oculta los comentarios ofensivos en Facebook, Instagram y YouTube, evitando que sean vistos por el destinatario y sus seguidores", indicó el titular de la entidad rectora del fútbol internacional, según detalló la agencia ANSA.



El propio dirigente agregó: "La FIFA se compromete en aportarle a los protagonistas del Mundial las mejores condiciones posibles para que puedan rendir al máximo".



"Estamos encantados de lanzar un servicio que ayudará a proteger a los jugadores en las redes sociales y de sus efectos dañinos", concluyó Infantino.

El servicio se lanzó con el lema "Todos somos humanos. No es solo 'simplemente ignoralo'. Duele. Lastima nuestra familia"

📲 #FIFPRO and @FIFAcom are set to launch a social media protection service to shield players from hate speech at this #FIFAWorldCup.