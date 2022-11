Restricción mundialista: La FIFA prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los estadios de Qatar

La FIFA aceptó la petición del Gobierno qatarí y determinó que no se podrá vender bebidas alcohólicas en los estadios y sus adyacencias durante la Copa del Mundo que comenzará el domingo.

De por sí, las reglas del juego en dicho país, son casi imposibles de cumplir. Los fanáticos que se harán presentes, tendrán que cumplir a raja tabla cada una de las condiciones si no quieren ir presos y hoy se sumó un nuevo problema: el gobierno qatarí le prohibió a la FIFA vender cerveza en los estadios oficiales del Mundial de Qatar 2022, lo que originaría grandes conflictos con una de las principales marcas.

La prohibición no estará impuesta en los denominados "Fan Fest", un lugar de encuentro donde se reúnen aficionados de todo el mundo para compartir sus emociones y vivir el ambiente único de la Copa Mundial, con música y bailes entre amigos.

El comunicado de la FIFA

