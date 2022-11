“La tragedia educativa no es la pandemia, es la desigualdad”

viernes 18 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

El ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, participó ayer de una jornada de reflexión organizada por el Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra de Posadas.

En el marco del Ciclo de Conversatorios “Educación Para Pensar”, el pedagogo y abogado disertó sobre la “Educación como Herramienta de Inclusión Social”; y participó del cierre de la III jornada de reflexión sobre prácticas educativas con una charla sobre la educación actual en Argentina y América Latina, poniendo el foco en cuestiones clave como la pobreza y la desigualdad. El evento fue realizado en el auditorio de la universidad y transmitido a través de la plataforma online de la institución.

Cabe recordar que Nicolás Trotta ocupó el cargo de ministro de Educación de la Nación en la primera etapa de la gestión de Alberto Fernandez cuando se declaró la pandemia por coronavirus.

Pobreza y desigualdad

Desde su experiencia como funcionario educativo nacional en plena cuarentena estricta, Trotta afirmó que “más allá del impacto por las pérdidas de vidas en el mundo y en América, y el impacto económico, la pandemia iluminó las desigualdades. La tragedia educativa en Argentina no es la pandemia, es la pobreza y la desigualdad”.

“Tenemos que manifestarlo una y otra vez. La desigualdad que transita la Argentina es un reflejo que se observa hacia adentro del trabajo en cada aula en nuestro país”, afirmó. De la misma manera, ratificó que “hay desigualdades que vinieron para quedarse hace tiempo. La pandemia hizo todo cuesta arriba pero el desafío de América Latina en cuanto a construir sociedades igualitarias no se relaciona solo con eso. Mejorar la educación implica un desafío que está fuera de nuestras aulas. Si queremos que mejoren los aprendizajes tenemos que lograr también que mejore la realidad social que transita nuestro país. Obviedades que es importante que repitamos frente a soluciones mágicas que se nos plantea”.

En cuanto a la situación social, el ex ministro sostuvo que la política social “no puede ser una herramienta perpetua en nuestra sociedad, tiene que ser de transición hacia la garantía y dignidad del trabajo, en un mundo cada vez mas demandante”.

Afirmó creer en la meritocracia y el esfuerzo pero en igualdad de oportunidades. “Es la escuela la principal institución que nos permite moldear la sociedad que queremos, pero no hay soluciones mágicas. No podemos tener educación de distinta calidad según el territorio donde nace un niño o niña. Argentina tiene desafíos muy complejos en el corto plazo económico”, dijo. Y agregó: “No podemos hablar de tecnología educativa si no somos conscientes de que la mitad de nuestras escuelas no están conectadas. No podemos hablar como habitantes de Finlandia cuando somos habitantes de una América Latina desigual”

El rol de la docencia

Asimismo, Trotta se refirió al rol del docente en este contexto social y apuntó a una educación de calidad a partir de una mirada federal de la formación y los salarios docentes.

“Al docente hay que ofrecerle dos cosas: una carrera que los interpele, que implique un progreso profesional con incentivos, premios y reconocimientos; pero también un salario acorde a eso. Lo digo como ex ministro que reinstitucionalizó la paritaria docente recibiendo incluso quejas de mi propio gobierno, porque me parece que es un punto central”, remarcó.