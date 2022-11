Y pueden haber más...

viernes 18 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Fue un cimbronazo. De repente, el primer día de la selección en Qatar se convirtió en un búnker de operaciones, que tuvo al cuerpo técnico a pleno definiendo situaciones inesperadas. De una jornada que pintaba para celebrar la llegada la concentración mundialista, toda impecablemente ploteada y con asado de bienvenida, se pasó a un momento de decisiones fuertes, que generaron un lógico impacto anímico, porque dos jugadores que estaban en la lista de 26 ya no serán parte de Qatar 2022. Las bajas confirmadas son Nico González y Tucu Correa. Los nuevos citados: Ángel Correa y Thiago Almada. Pero hay otros cuatro, pesos pesados de verdad, que generan alerta.

La preocupación de Scaloni no se terminó con dos desafectados. Hay otros que todavía tienen inquieto al DT, que vienen siendo cuidados, pero que son casos a seguir en estos días. Sobre todo, por la importancia que tienen: uno es Papu Gómez, con una molestia en la rodilla. Otro es Lautaro Martínez, quien este jueves se entrenó normal pero que ni siquiera sumó minutos ante Emiratos y viene entre algodones. El tercer titular en cuestión es Marcos Acuña, con una pubalgia siempre traicionera, pero con una respuesta en el amistoso que por ahora es alentadora.

La Joya, también en la mira

El cuarto en cuestión no es titular, pero es un suplente de chapa, de jerarquía, uno por el que el DT argentino apostó fuerte, porque lo esperó hasta el final: Paulo Dybala. Por ahora, el jugador de la Roma, que volvió a tener minutos en su club después de ser confirmado en la lista, viene entrenándose diferenciado. Todavía no fue exigido. Y ese es el temor que hay sobre él: cómo responderá ante un examen físico que tendrá en estas horas. No está 100 por ciento adentro del Mundial.

De los cuatro, él y Papu son los que más inquietud generan. Lo de Gómez, que pintaba para ser el reemplazante natural de Lo Celso, ya llama la atención: no sólo quedó afuera del partido con Emiratos, sino que casi no se movió en el entrenamiento posterior al amistoso (que tuvo a varios de los que no jugaron) y que este jueves tampoco lo tuvo trabajando normal. El hombre del Sevilla, además, es fundamental para el grupo: es del círculo íntimo del capitán Messi y alguien que transmite constante energía positiva.

Por eso, los dos serán evaluados en la jornada de hoy y también exigidos en estas horas. Y hay algo que hay que tener en cuenta: la forma en la que Scaloni se manejó en estas horas, con el mensaje que dejó. “Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no”, sostuvo. A partir de ahí, llegaron las bajas. La de Nico González fue porque se resintió en la práctica de la lesión que traía en la Fiorentina (lesión muscular bíceps femoral izquierdo). Pero la del Tucu Correa fue a partir de una tendinitis aquileana en la pierna izquierda que ya no lo venía dejando entrenar en el Inter. Y ahí el DT le bajó el martillo. ¿Serán más?