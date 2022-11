Bruglia deberá resolver la recusación de Capuchetti

viernes 18 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

El camarista Leopoldo Bruglia, miembro de la sala primera de la Cámara Federal porteña, resultó sorteado para definir si la jueza María Eugenia Capuchetti debe continuar o no a cargo de la investigación por el intento de homicidio a Cristina Kirchner.

El magistrado deberá intervenir en el marco de la recusación presentada por los abogados de la querella de la exmandataria, quienes pretenden desplazar a la jueza porque le achacan el haber frenado la investigación tras la aparición de pistas vinculadas a la política.

Fuentes judiciales informaron que la querella pretende exponer de forma oral sus argumentos para recusar a la jueza, por lo que Bruglia convocó a una audiencia para el próximo 23.

La sala primera del tribunal de apelaciones, integrada también por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, también tiene para resolver un planteo de la querella en relación a la decisión de la jueza de negarse a secuestrar los teléfonos de dos asesoras del diputado nacional Gerardo Milman que fueron citadas como testigos en la causa y se contradijeron durante sus respectivas declaraciones.

Se trata de las asesoras que estaban con el diputado en el bar Casablanca dos días antes del atentado, oportunidad en la que un testigo asegura haber escuchado que el legislador opositor dijo: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

“El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”, sostuvo la querella, y enumeró una serie de críticas a la investigación por medio de las cuales concluyó que “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá” de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo, los procesados en la causa por el intento de homicidio.

La jueza contestó en 43 páginas. No solo dijo que la presentación era extemporánea, sino que “las afirmaciones realizadas por la querella no logran traspasar el plano de conjeturas” y no exhibían “fundamentos serios o razonables que den sustento a la sospecha de imparcialidad”.

