La corista de Pink Floyd en plena gira como invitada de The End

viernes 18 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Durga McBroom, la cantante que desde 1987 fue corista de Pink Floyd y continuó ligada al grupo más allá de su disolución al seguir trabajando junto a David Gilmour, se encuentra una vez más en nuestro país como invitada del grupo tributo The End, con quien ya se presentó en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en el porteño teatro Gran Rex. La recorrida, que lleva el nombre “The Pink Floyd Connection”, concluirá el sábado 19 en el Radio City de Mar del Plata, tras un paso por el teatro José Asunción Flores, de Paraguay, hoy a la noche.

“El primer show fue en Rosario, en uno de mis teatros favoritos (El Círculo). ¡Fue maravilloso! La audiencia necesitaba ser engatusada, pero al final teníamos a todos de pie gritando. El segundo show en Buenos Aires tuvo un público que gritaba dese la primera nota. También fue un espectáculo fantástico”, dijo la artista a Télam.

Sin embargo, Durga ya es una vieja conocida del público local debido a que desde 2009 se ha convertido en una asidua visitante de la banda argentina considerada una de las mejores a la hora de recrear la música del legendario grupo británico.

Incluso, fue tanto el impacto de aquel primer encuentro que para el año siguiente, además de Durga, The End contó con Guy Pratt y Jon Carin, bajista y tecladista de Pink Floyd respectivamente desde los años ‘80, en una gira que dieron en llamar “Pink Floyd Connection II”.

“Mi colaboración con The End comenzó porque me preguntaron si quería ser su invitada especial en 2009. Acepté feliz y hemos estado actuando juntos desde entonces”, recordó la intérprete en comunicación con esta agencia.

¿Qué cosas encontrás en The End que te motivan a subirte al escenario con ellos?

Prestan mucha atención a los detalles, lo cual es extremadamente importante cuando estás haciendo la música de Pink Floyd. Ellos hacen su tarea. No hay nada peor que trabajar con una banda tributo que es floja y no aprende las partes exactamente como están en el original. The End es uno de los mejores en recrear el sonido exacto de Pink Floyd, esa es una de las razones por las que me encanta trabajar con ellos tanto.

¿Hubo algún momento en el que realmente te sentiste como si estuvieras en el escenario con Pink Floyd durante los conciertos de The End?

¡Tal vez una o dos veces! Especialmente durante los solos de guitarra.

¿Qué reacción notás en el público argentino cuando escucha los clásicos de Pink Floyd con una de sus voces originales?

El público argentino es uno de los mejores del mundo ¡Cuánto amor, y cuánto entusiasmo! Y por lo que puedo ver, realmente disfrutan escuchar algunas de las voces principales.

¿En qué proyectos musicales estás trabajando actualmente?

Hay varios. Todavía estoy buscando un sello para sacar el nuevo álbum de Blue Pearl (su banda propia), y estoy buscando inversores para mi álbum de jazz. También está el álbum que hice con mi hermana, Lorelei (también corista de Pink Floyd), “Black Floyd”, que está en plataformas digitales. Estamos discutiendo hacer un segundo álbum también. Así que mantengan los ojos abiertos en 2023 que habrá algo nuevo.