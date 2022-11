Joaquín Correa también fue desafectado de la Selección por lesión

jueves 17 de noviembre de 2022 | 17:33hs.

Una jornada de sorpresas en la concentración de la Selección Argentina, porque el técnico Lionel Scaloni decidió desafectar, hasta el momento, a dos jugadores de la lista de convocados para el mundial de Qatar. Primero se anunció la desafectación de Nicolás González, y unas horas después la de Joaquín Correa. Ambos por lesiones.

Sobre los reemplazos, en lugar de Nicolás González se convocó a Ángel Correa. En tanto que para reemplazar a Jaquín Correa todavía no hubo anuncios oficial, y se adelantó desde la AFA que el anuncio se hará en las próximas horas.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión.



El reemplazante será informado en las próximas horas. pic.twitter.com/XCx98v66Xt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

Más allá de González y el "Tucu", al día de hoy quedaba como incluído en la listas de "los tocados" Marcos Acuña, que venía de recuperarse de pubalgia, y el Cuti Romero.

Argentina debuta el 22 de noviembre ante Arabia Saudí por el Grupo C, que también integran México y Polonia. Las de González y Correa no son las únicas baja sensible para el equipo comandado por Lionel Scaloni. Días antes de oficializar la nómina de 26 jugadores, el volante Giovani Lo Celso — uno de los pilares del mediocampo del equipo campeón de la Copa América 2021— se había quedado afuera del certamen por un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha.

Otros jugadores llegaron a la antesala del Mundial con poco rodaje por dolencias musculares. Son los casos de los delanteros Paulo Dybala y Di María, el lateral Marcos Acuña y el mediocampista Leandro Paredes. Los últimos cuatro sí tuvieron participación ante los saudíes.

La FIFA autoriza a realizar cambios en el listado oficial presentado por las selecciones hasta 24 horas antes de su debut, en casos de futbolistas que se encuentren lesionados o enfermos de gravedad y no tengan posibilidades de recuperarse durante el torneo.