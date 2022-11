Exitoso paso de la delegación misionera en los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos para Veteranos de Guerra

jueves 17 de noviembre de 2022 | 14:59hs.

Con gran entusiasmo y buenas sensaciones regresó a la provincia la delegación misionera de Veteranos de Guerra de Malvinas, que participó en la 19ª edición de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos para Veteranos de Guerra que se desarrolló en Rosario.

La competencia fue un gran encuentro que contó con más de 1.700 participantes de todo el país. El paso de la delegación misionera fue más que exitosa ya que obtuvo cuatro medallas doradas en las disciplinas de: ajedrez, tiro y damas y dos medallas de plata en las disciplinas pesas y bochas. En tanto que en fútbol 11 logró el cuarto lugar a nivel nacional.

“Nuestra delegación fue un grupo reducido, pero con gran logro en las distintas disciplinas. Para nosotros no es solo ir a ganar, sino que ir y compartir en camaradería con los amigos ganar o no, eso no importa, el tema es estar juntos y mantener la causa de Malvinas viva, más aún en este 40 Aniversario de la gesta”, expresó en diálogo con El Territorio Carlos Ruiz Díaz.