Intensiva capacitación brindará herramientas para potenciar el cuidado del medio ambiente

jueves 17 de noviembre de 2022 | 14:02hs.

Se presentó esta mañana, en Oberá, el curso de introducción a la sensibilización y educación ambiental que se dictará el año próximo de manera mixta (presencial y virtual en la plataforma Guacurarí) con una duración de cuatro meses.

La propuesta fue lanzada en el auditorio del Instituto de Formación Docente 4, ante quienes forman parte del comité organizador, además de docentes, directivos, funcionarios municipales y provinciales, como también referentes de organizaciones sin fines de lucro ligadas al cuidado del medio ambiente.

Se detalló que el objetivo "es iniciar un proceso de concientización, sensibilización y educación en el marco del cuidado y defensa de nuestro ambiente", por lo que la propuesta es dirigida a "docentes de todos los niveles y modalidades de escuelas públicas y privadas de toda la provincia (tendrá valoración), personal de salud pública, empleados y funcionarios municipales, entre otros organismos ligados a la prevención de adicciones".

"Creemos que las generaciones futuras no tendrán las mismas posibilidades si no cambiamos el presente. En este camino de aprendizaje vamos a ir aprendiendo conceptos y realidades, como también desaprendiendo conceptos y actitudes que no son amigables con el cuidado del medio ambiente", refirieron los organizadores entre los argumentos.

La carga horaria será de 20 horas cátedras con capacitación presencial y trabajos vía plataforma virtual divididas en los siguientes 12 módulos:

1- Nuestro ambiente.

2- Problemática ambiental.

3- Conferencias y tratados internacionales.

4- Sensibilización y educación ambiental.

5- Residuos sólidos urbanos.

6- Economía circular.

7- Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS).

8- OIT y ambiente.

9- En defensa de la capacitación docente.

10- La informática en las ciencias ambientales.

11- Comunicación ambiental.

12- Evaluación final en plataforma.

Se explicó que el Instituto de Formación Docente 4 de Oberá otorgará la certificación a los participantes que hayan cumplido con los requisitos de aprobación de la capacitación.

Objetivo medio ambiente

"La propuesta nos va a permitir brindar las herramientas para llevar adelante el cuidado del medio ambiente, que es una necesidad para todos nosotros en razón de que es transversal a toda la sociedad", analizó Mabel Artui, parte de la organización.

De su lado, Leandro Schneeberger, parte del equipo organizativo y orador, analizó que "es nuestra tarea llegar a los docentes para que trasladen la educación a nuestros niños porque lo que hagamos en el presente va a tener resultado en el futuro y estoy convencido que tenemos que trabajar fuertemente en el cuidado del medio ambiente".

Estuvo presente la directora del Instituto de Formación Docente, Olga Galeano, el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Víctor Kreimer, al igual que el orquideólogo Leandro Jonathan Martínez, conocido como Guardián de las Orquídeas por la tarea de protección y reinserción de especies nativas de orquídeas -que cultiva in vitro en un laboratorio- en las áreas naturales dañadas por los incendios forestales y por efecto del cambio climático.

Justamente fue el Guardián el encargado de notificar la declaración de Interés Provincial del proyecto capacitador, dictaminado por la Legislatura, en representación del diputado Rafael Pereyra Pigerl, quien preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente y Cuidado Animal. "Esto marca un antes y un después en cuanto al cuidado y la protección de la naturaleza y el medio ambiente", dijo Martínez y ponderó en ese punto que "desde principios de año estamos invocando y trabajando (como Guardián de las Orquídeas) desde la parte práctica, junto al Ministerio de Ecología, al Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) y la Cámara de Representantes, con cultivos y reinserciones masivas, además de declaraciones de especies como Monumentos Naturales de Misiones, logrando con ello la protección de las que están muy amenazadas o en peligro de extinción".

"Cuando uno se propone algo y le pone voluntad, las cosas se logran", afirmó, reseñando la tarea que viene desarrollando como Guardián de las Orquídeas. "Cada granito que ponemos para el cuidado del medio ambiente sirve para que podamos llegar lejos, y llegar lejos en este caso es nada más y nada menos que dejar un mejor planeta para las generaciones que vienen", cerró.