Cristiano Ronaldo se queda afuera del amistoso contra Nigeria

jueves 17 de noviembre de 2022 | 8:45hs.

El delantero Cristiano Ronaldo se ausentó este miércoles del entrenamiento de su seleccionado por una descompostura y no jugará en el amistoso de este jueves contra Nigeria, de cara al debut del 24 contra Ghana, por el grupo H del Mundial de Qatar.



“Ahora mismo tiene un síntoma de gastroenteritis, algo que deprime mucho a los jugadores. No entrenará por eso, está en su cuarto para descansar y no estará listo para mañana”, explicó el seleccionador, Fernando Santos, en la conferencia de prensa de este miércoles.



Cristiano estuvo en los últimos días en la mirada de todos por el tenso momento con Bruno Fernandes, quien no lo saludó al arribar a la concentración tras sus críticas al Manchester United donde son compañeros, y el mal gesto con João Cancelo, al que tomó de la cabeza en el entrenamiento y lo dejó expuesto frente a todos.

"Como dijo (el jugador) João Mário ayer, 4 ó 5 preguntas siempre tienen que ver con Cristiano. Esta pregunta no tiene nada que ver con nosotros o con la selección. Fue el jugador, el hombre que decidió dar una entrevista. Él no habló de la Selección, es una entrevista muy personal y hay que respetarla. Tiene que ver con la tolerancia. No vi a nadie en la Selección comentando el tema", afirmó el DT en la conferencia cuando le consultaron sobre el astro luso y su polémica nota con el periodista Pierce Morgan.

"¿Qué tiene que ver esto con la selección? ¿En qué afecta? Lo que me interesa es lo que se dice adentro, sobre la preparación para Qatar, no nos afecta en nada. Tenemos que respetar su decisión. No sé por qué deberíamos hacer esto... no me afecta en nada", sentenció.

Portugal se enfrentará este jueves a Nigeria desde las 15.45, de Argentina.