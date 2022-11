Las áreas aduaneras especiales ya son ley tras sanción del Presupuesto 2023

jueves 17 de noviembre de 2022 | 7:08hs.

Por Nazarena Torres y Antonio Villalba

politica@elterritorio.com.ar

El Senado de la Nación convirtió en ley ayer el Presupuesto Nacional para 2023. La aprobación se concretó en ausencia de todos los senadores de Juntos por el Cambio que no bajó a dar quórum en rechazo a la incorporación al temario de la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura. Fue el primer tema tratado y aprobado y, en forma posterior, tampoco la oposición bajó al recinto para debatir o votar el presupuesto.

De esta manera, en un reducido recinto y con 37 votos afirmativos quedó aprobado, por unanimidad, el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 en la sesión que estuvo presidida por la presidente provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora El recinto estuvo conformado solamente por 37 de los 72 senadores. Es decir, con ausencia de 35 legisladores, como el caso del misionero Humberto Schiavoni.

Tal cual había anticipado a este matutino el senador Maurice Closs, el Presupuesto proveniente de Diputados no tuvo modificaciones. “El presupuesto fue aprobado, sin corrección de fondos”, reiteró ayer a El Territorio. Además, el vicepresidente del Senado valoró “todo el paquete de obras públicas previstas para Misiones, que es importante para la provincia”. Ello además de quedar incluida por ley y facultar al Ejecutivo nacional la creación de áreas aduaneras especiales. Ahora, el siguiente paso de la ley, es que el Ejecutivo lo promulgue. Por tal razón se generan muchas expectativas pues, entre otras obras, la norma prevé la puesta en marcha de las áreas aduaneras, que Misiones espera se implemente y es una iniciativa muy anhelada por comerciantes y empresarios de la provincia.

El proyecto del Presupuesto había obtenido media sanción a fines de octubre pasado, por parte de la Cámara de Diputados (ver “Media sanción...”). Fue entonces que el Senado lo analizó y decidió ayer aprobar la denominada ‘ley de leyes’ o ‘ley madre’, que regirá durante el año que viene.

De esta forma, entre los que votaron a favor además de Closs estuvo la misionera Magdalena Solari y como se indicó el senador misionero por el PRO, Humberto Schiavoni no bajó al recinto.

La votación del presupuesto se llevó a cabo pasadas las 18, pese a que la sesión había arrancado a las 14. Es que también se trataron otros temas antes, como la designación de integrantes al Consejo de la Magistratura de la Nación y prorroga por cinco años de la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque.

Justamente, la determinación de no bajar al recinto de Juntos por el Cambio fue a modo de protesta por la decisión del oficialismo de insistir con la postulación del rionegrino Martín Doñate para el Consejo de la Magistratura, en lugar del macrista Luis Juez (más información en página 4).

El presupuesto

Entre los principales lineamientos del presupuesto 2023 figura un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y prevé destinar el 70% de los recursos a rubros sociales.

Al respecto, la senadora por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio expresó: “Aunque haría muchas modificaciones, siento orgullo por este presupuesto y entiendo que, después del desastre que nos dejó el macrismo y la pandemia, lo que estamos haciendo es titánico”.

Al tiempo que criticó a la oposición: “Nos piden un plan, una hoja de ruta, y el año pasado sus diputados nos dejaron sin Presupuesto y este año, no vienen al recinto”.

“El proyecto de presupuesto propone converger a la estabilidad económica, para ello se fijan objetivos referidos a fomentar el orden fiscal, propender al superávit comercial, fortalecer las reservas en el BCRA y fomentar un desarrollo con inclusión social”, dijo por su parte, el senador riojano Ricardo Guerra.

Comparando los gastos con los ingresos, Guerra observó que “tenemos un déficit de 6,4 billones de pesos los cuales se van a financiar con la obtención de fuentes financieras por 30 billones de los cuales se aplicarán por 23,7 billones de pesos. El componente principal, tanto de las fuentes como de las aplicaciones, es el endeudamiento público en pesos”.

Por otro lado, el legislador informó que se han incorporado obras en el proyecto que serán ejecutadas “en cuanto y en tanto” se les asignen los recursos.

Por último, consideró que el Presupuesto 2023 “es acorde al contexto en el cual proviene y se encuentra el país. Es un presupuesto realista en la cual financia los servicios esenciales del Estado como así también las políticas esenciales definidas como un plan de gobierno, pero en un arco de restricciones que está dado por un contexto mundial con una guerra que tiene impactos globales grandes”.

Closs destacó el presupuesto

Por su parte, el vicepresidente del Senado Maurice Closs destacó como de suma importancia contar con un presupuesto, al recordar que se transita sin contar con similares estimaciones este año, por el rechazo que había realizado Juntos por el Cambio.

Por propia experiencia recordó que le tocó gobernar de igual forma en 2004: “por una actitud parecida del Partido Justicialista, no tenía presupuesto y administrar un presupuesto prorrogado era un verdadero trajinar, mucho más en una economía inflacionaria”.

Por eso, planteó que tener presupuesto “ayuda a la gestión y es hoy lo más rescatable”.

Asimismo, afirmó que “votar presupuesto es un acto de gobernabilidad y ese acto de gobernabilidad hay que darlo, te guste o no”. Por esa razón, cuestionó que la oposición no fuera siquiera parte del debate de los recursos previstos para el próximo año. Es decir, se terminó aprobando el presupuesto “con total ausencia de Juntos por el Cambio”, acotó.

También Closs sostiene la opinión de que “el presupuesto es una de las leyes más incumplidas en la Argentina”.

Uno de los factores, es el error cometido en el momento de estimar la inflación. En cuanto a las pautas previstas, sostuvo “ojalá se logre el 60% de inflación estimado”.

Lo que sí rescató es que el crecimiento estimado en el país, “se viene dando y cumpliendo”, por lo que también estima que podría concretarse el 2,5 punto previsto por ser muy austero.

Sobre el área aduanera

Entre los artículos, la ley faculta al Ministerio de Economía de la Nación a “constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero”, una herramienta que entusiasma al gobierno misionero en su intención de lograr un régimen impositivo diferencial para la provincia que le permita ventajas competitivas con las ciudades vecinas de Brasil y Paraguay.

El senador Maurice Closs, analizó la implicancia que puede tener el área aduanera especial para lo cual “se quiere implementar de manera distinta los impuestos al de comercio exterior a una determinada región”.

“Para que esto se implemente, de manera efectiva, hace falta también una ley con un tratamiento de un régimen impositivo diferencial”, distinguió.

Al hacer esta diferenciación sostuvo que “algunos dicen -para el caso de Misiones- no está, porque solamente se aprueba para un área aduanera especial. Yo lo que digo es que sí está, porque tenemos el Artículo 10 de la ley de Pymes que es la herramienta de lo que sería un régimen de impositivo diferencial. Entonces, hoy el Poder Ejecutivo Nacional tiene absolutamente todas las herramientas para implementar de manera gradual, total, parcial como quiera un área aduanera especial para Misiones y además tiene los elementos para complementar y hacer operativa esa área aduanera especial con el Artículo 10 de la Ley Pymes”.

De esta manera Closs diferencia el área aduanera especial, “que es mucho más orientada al consumo interno, porque la zona franca está más orientada a la exportación”.

El senador Closs recordó además que “hoy se tiene el área aduanera especial y el Artículo 10; con uno solo ya alcanza y si se conjugan los dos, se puede implementar fácilmente”.

Por tal razón considera que “no hay razón para que en esta oportunidad y en el 2023, el Ejecutivo nacional no lo implemente en la provincia de Misiones”.

Después detalla que tanto las áreas aduaneras especiales como el Artículo 10, pueden ser dos componentes vitales para el desarrollo de la provincia.

La Confederación Económica

Diferentes referentes económicos de Misiones se refirieron ayer a la apobación del Presupuesto y con él, de las áreas aduaneras especiales.

“Es lo que estábamos esperando que se aprobara el presupuesto. Ahora debemos seguir machacando con la creación del área aduanera especial y tratar de lograr que se concrete”, indicó Alejandro Haene, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM).

“Entiendo que es presupuesto hecho con mucho optimismo, como el caso de la inflación estimada en 60%, cuando todas las consultoras estiman en 110% o más para el año que viene”, añadió Haene.

Los industriales

Asimismom desde el Movimiento Industrial Misionero (MIM) destacaron la aprobación del presupuesto Nacional, tanto por las obras que contienen para Misiones como el área aduanera especial.

Señalaron que “es una gestión largamente trabajada por los funcionarios provinciales misioneros, varias veces negadas, solicitadas y esperadas desde siempre por toda la provincia”.

Por eso uno de los integrantes del MIM, ingeniero Gerardo Grippo sostuvo que esta aprobación del presupuesto nacional que incluye beneficios para Misiones “sella un logro de características extraordinarias que posibilitará y dará marco a generar una provincia donde se desplieguen las fuerzas productivas en toda su magnitud y que hará posibles niveles impredecibles de crecimiento”.

Grippo manifestó además que “esto impactará en la mejora de lo social, productivo, comercial e industrial, y así elevar los estándares de vida de todos los misioneros”. Consignaron desde el Mim que “las herramientas están dadas, no sin esfuerzo, desde un planteo político provincial contundente que logra resultados”. No obstante, añadió “esperemos que los intereses del país central no se antepongan a la necesaria y reclamada equidad de recursos y herramientas que necesitamos, desde el Movimiento Industrial somos profundamente optimistas, valoramos en su magnitud esta aprobación que tiene el potencial de ponernos en un lugar importante a futuro”.

El pasado 25 de octubre, Diputados dio media Sanción al Presupuesto 2023. En Misiones se había destacado como sumamente positiva la norma, al incluirse numerosas obras y, sobre todo, al quedar asentada la posibilidad de la creación de la zona aduanera especial. Esta vez, la totalidad de los diputados nacionales de Misiones, pertenecientes a diversos espacios políticos, decidió acompañar con sus votos el cálculo de recursos y gastos referidos a los artículos correspondientes a Misiones. No ocurrió lo mismo en el Senado, donde se retiraron los opositores y no votaron.

A modo de protesta, la oposición no bajó al recinto