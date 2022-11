Polonia ganó a Chile con Lewandowski en el banco

jueves 17 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Polonia encontró un triunfo vital de cara a su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Fue ante Chile, por 1-0, en el Estadio del Ejército Polaco con gol de Krzysztof Piatek a cinco minutos del final.

No dejó una buena impresión ya que fue superada por el equipo conducido por Berizzo en casi todo el encuentro. Robert Lewnadoski no tuvo minutos de juego. En una jornada en la que todos los integrantes del Grupo C Mundo tuvieron amistosos, Polonia, aunque ganó, ofreció una imagen deslucida.