Se esfumó dinero de una campaña solidaria

jueves 17 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

El pasado mes de octubre, El Territorio contó el caso de Gerónimo Rueda (11), un niño alegre y siempre atento, oriundo de la ciudad de San Ignacio, quien padece mielomeningocele, patología que lo imposibilita caminar, pero, aun así, demuestra una humildad y fortaleza increíble, trasladándose de un sitio a otro en silla de ruedas.

Viviana Rosa y Juan Rueda, padres del niño, habían iniciado una campaña solidaria para comprarle una handbike toruk electrónica, aparato que se adapta a la silla de ruedas y el propio Gerónimo puede usarla para trasladarse sin depender de un tercero.

El valor estimado era de 681.000 pesos, pero cuando estaba cerca de juntar el monto total, no pudo acceder más desde ningún dispositivo a la cuenta de Mercado Pago en la que tenía depositado el dinero, por lo que teme que la hayan hackeado y robado toda la recaudación.

Tras lo sucedido hizo la denuncia correspondiente ante la Policía de Misiones y sólo quiere recuperar el dinero para cumplir el sueño de una mejor calidad de vida para su hijo.

Cuenta inexistente

“La última vez que pude acceder desde mi teléfono celular fue el sábado 29 de octubre a las 14.30 horas, cuando me fijé que el monto superaba 487.000 pesos; luego no pude ingresar más. Intenté de todas las maneras, en mi celular, en otros dispositivos móviles y hasta en la computadora y no lo lograba”, empezó explicando angustiada Rosa en una entrevista con El Territorio.

Además, dijo que jamás cambió la contraseña, tampoco lo hizo su pareja o sus hijos y que al querer entrar para ver la disponibilidad de dinero decía que dicha cuenta no existía.

Luego, envió una carta documento a Mercado Pago con copia de la denuncia radicada en la comisaría de San Ignacio y desde entonces hasta hoy en día, el reclamo está en proceso, aunque no recuperó el dinero que tenía disponible.

“Me llaman y me dicen que están analizando el tema, pedimos un abogado y es el encargado de manejar lo enviado y la parte legal, la carta documento en Defensa del Consumidor y trabaja en conjunto con personal de Cibercrimen de la Policía de Misiones”, explicó la mamá de Gerónimo.