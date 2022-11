“Macri no es el dueño de los votos”, dijo Larreta

jueves 17 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que Macri “no es el dueño de los votos” y remarcó que “la mejor manera de definir los candidatos son las Paso”.

En declaraciones a TN, Rodríguez Larreta se refirió al espiral de momentos de tensión que Juntos por el Cambio vivió en el último tiempo y aseguró: “Yo lo que pienso lo digo en privado y en público. Lo que nunca voy a hacer son peleas internas. Creo en la firmeza que le resuelve los problemas a la gente” y agregó: “Me cerraron las escuelas y las mantuve abiertas, no perdimos un solo día de clase. Esa es la firmeza que vale. No creo en las bravuconadas para la tribuna. Eso puede generar ruido, pero no le cambia la vida a nadie”.

En los últimos días, la oposición protagonizó fuertes tensiones internas, sobre todo luego de que la líder del PRO, Patricia Bullrich, amenzara al jefe de Gabinete de la Ciudad y mano derecha de Rodriguez Larreta, Felipe Miguel, durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri titulado “Para qué” el 24 de octubre en La Rural.

“No me cruces más en la tele porque te rompo la cara”. Según aclaró la exfuncionaria del macrismo, Miguel fue mandado por Larreta para “chuzearla” en los programas de televisión.

Los conflictos se tuvieron que solucionar a puertas cerradas cuando Mauricio Macri convocó a una reunión con la mesa chica de la coalición. Luego de aquel encuentro, el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, oficializó quienes se presentarán como precandidatos presidenciales en las Paso, que lo tienen a Larreta como uno de los nombres.

El jefe de Gobierno porteño aseguró que “la mejor manera de definir los candidatos es a través de las PASO. Se puede presentar Macri, María Eugenia Vidal, (Facundo) Manes, (Elisa) Carrió, (Patricia) Bullrich y yo”. “Faltan meses para la votación”, pero que de todas formas, “con todos los problemas que hay en Argentina, no es momento de candidaturas”.