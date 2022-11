Juan Fernández fue puesto en funciones como interventor de Fracrán

miércoles 16 de noviembre de 2022 | 18:12hs.

Los pobladores de Fracrán vivieron hoy un momento histórico en el proceso para lograr la municipalización. Esta tarde se llevó a cabo el acto, donde el gobernador provincial, Oscar Herrera Ahuad puso en funciones al interventor. Se trata de Juan Fernández, actual presidente de la Comisión Pro-Municipio, quien tendrá a su cargo la tarea de llevar adelante los primeros pasos del municipio.

Nadie quiso quedarse afuera del significante momento, que viene a dar respuestas a una lucha de varios años argumentada en la necesidad de tantas familias que carecen de servicios básicos y son desatendidas por las comunas a las que pertenecían. La puesta en funciones del interventor, se vivió con alegría, emoción y aires de un futuro prometedor con igualdad de oportunidades.

Una de las primeras autoridades en dirigirse a los presentes fue Hugo Passalacqua, quien puso en valor la autonomía y la democracia "Yo vine a felicitarles, acá se dijo la palabra autonomía y democracia, autonomía es caminar solo y democracia es cuando el pueblo camina y ustedes están dándole al país una lección de democracia, de voluntad popular, acá no hubo ninguna determinación extra solamente se escuchó con nitidez la voluntad de la gente de Fracrán".

Seguidamente, tomó la palabra el gobernador, Oscar Herrera Ahuad y fue el discurso más esperado ya que, hasta ese momento, se desconocía públicamente quién sería el interventor. El mandatario se tomó el tiempo para recordar los inicios de la Comisión Pro-Municipio y a su entonces presidente, quien en vida fuera, Rubén Durand, que falleció a consecuencia del coronavirus.

"Emociona un montón y en su memoria veía todo lo que veníamos soñando hace varios años atrás, fui médico de muchos de ustedes. Siempre dijimos que el oriente misionero tenía que tener una reivindicación histórica. Agradezco al ingeniero Carlos Rovira por la voluntad y decisión política de que Fracrán por unanimidad se torne municipio", expresó.

Y continúo: "Nos queda la organización de este municipio, hoy damos nuestro primer paso, sabemos que hay muchas necesidades, pero también una decisión política de poner en valor todo lo que ponemos en papeles. Ser el responsable administrativo significa ser el brazo ejecutor de las políticas públicas del gobierno de la provincia, de allí van a surgir las respuestas".

Finalmente, haciendo hincapié en los desafíos de acá en más y convencido de que es un paso para mejorar la calidad de vida de las familias, sostuvo: "Nos vamos tranquilos sabiendo que dimos este primer paso, tan necesario. Lo único que les pido a todos ustedes, ayuden y acompañen a quien tiene la responsabilidad de administrar, tiendan una mano, pidan lo que tengamos que hacer siempre con el respeto sabiendo que los tiempos vividos son muy difíciles".

A diferencia de lo que se esperaba el anuncio fue realizado por la locutora, quien ante todos los presentes informó que, según lo que establece el artículo 5 de la ley provincial 15 Nº 21, el poder Ejecutivo Provincial decidió que, el actual presidente de la Comisión Pro Municipio, Juan Fernández, sea el interventor de Fracrán, quien fue puesto en funciones bajó juramento por el mandatario provincial.

Fernández tuvo la oportunidad de dirigirse a los presentes y cómo uno de los conocedores de la realidad del lugar, expresó: "Nosotros agradecidos a los vecinos que acompañaron incansablemente para golpear puertas en Posadas, no fue fácil, desde el año 2012 viajamos a Posadas, con recursos propios, sentimos el apoyo, en todas las oficinas nos abrieron las puertas para atender la necesidad del pueblo de Fracrán. Pido encarecidamente que me acompañen en este proceso que no va ser fácil".

"Tenemos bien en claro el apoyo del gobierno de la provincia y está más que demostrado con los anuncios hoy aquí, queremos una municipalidad con las puertas abiertas. Me da mucho gusto que el gobierno haya confiado en mi persona para llevar y asumir este cargo y demostrar a los vecinos que voy a trabajar por y para el pueblo", enfatizó.

En el acto el mandatario anunció obras de urbanización como las primeras catorce cuadras de cordón cuneta y asfalto a realizarse en una primera etapa, la entrega de dos máquinas viales y la realización de un hospital nivel I.