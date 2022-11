Polémica entre padres y autoridades de una escuela por el manejo de la cooperadora

miércoles 16 de noviembre de 2022 | 17:54hs.

Un grupo de padres de alumnos de varios grados de la Escuela 11 de Santa Ana denuncian publicamente a las autoridades de la institución por considerar que estas tratan de mala manera a los alumnos y que la administración de los fondos de la cooperadora del establecimeinto es poco clara. La directora del establecimiento, María Rita Otano, se desliga de la situación, asegura que los fondos no los maneja ella y desmiente las denuncias de malos tratos contra los niños y la existencia de problemas de infraestructura en la escuela.

Desde hace algunos días un grupo de padres de diferentes grados de la institución vienen haciendo llega a El Territorio la situación que están viviendo sus hijos en la escuela. Y aseguran "no aguantar más la situación" y que por ello decidieron exponer publicamente lo que sucede.

Ricardo Escalante es el presidente de la cooperadora de padres de la escuela, organismo que tiene a la Directora en cuestión como tesorera, según Escalante, que además es padre de uno de los niños que allí asiste. En diálogo con este medio afirmó que "hay varias irregularidades que se detectan en cuanto al manejo de fondos de la cooperadora, donde la mayoría de los demás integrantes la directora los puso a dedo", además relata que "se realizaron algunas actividades cuya recaudación se utilizó correctamente pero después armaron un quiosco cuya recaudación nunca fue rendida, por ese motivo les pido una rendición de cuentas y que nunca la hicieron".

El Hombre, que reclama porque su rol de presidente se ve desplazado por la actitud de estos otros miembros de la cooperadora, asegura que "se molestan cuando se les pide saber de la plata, la Directora es la tesorera de la comisión, y lo grave es que en lugar de presentar la documentación resulta que nos encontramos con que convocaron, sin aviso a esta comisión, a asamblea para este jueves para conformar una nueva cooperadora".

Escalante asegura que habló con la supervisora regional dependiente del Consejo General de Educación (CGE), "hablé sobre la situación y presenté una nota, me pidió que aguarde unos días para elevar ese reclamo al Consejo y ahora pasa esto". "

Acá no es necesario una nueva comisión, acá tienen que rendir la plata que hay con las documentaciones correspondientes porque así debe ser. Necesitamos conocer el destino y monto de ese dinero, el propósito de esto no es más que por los chicos, lo que queremos es sanitarios limpios y que los niños desayunen bien y sean bien tratados." afirmó Escalante.

Al respecto El Territorio consultó a María Rita Otano, la directora del establecimiento, quien indicó que "los padres mienten" y afirmó, "no soy la tesorera de la cooperadora de la escuela soy asesora, ese dinero que quieren ellos saber está en manos de la vicepresidenta de la comisión".

Malos tratos a los alumnos

Además de los problemas relacionados con los fondos de la cooperadora, también los padres denuncian que hay malos tratos de la directiva para con los alumnos, algo que Otano también niega.

María del Carmen Ortellado, madre de dos alumnos del establecimiento, afirmó que "estamos cansados de la situación de maltrato a los niños de parte de la directora. Gritos, humillaciones delante de los compañeritos,mezquina el pan a los chicos y cosas así". Además afirma que a los chicos "se le da solo mate cocido en algunas veces dulce y otro amargo, de fruta solo mandarinas cada tanto en el mes, y la cocción de la leche lo hace mal produce dolores de panza. Juega con el hambre de nuestros niños siendo que recibe fondos para tener un buen desayuno o merienda", afirmó la mujer.

La madre también reclama por la la limpieza del establecimiento, que según afirma "es una mugre total- Las aulas muy sucias, los baños son un asco, sin agua", dice y agrega que "en una oportunidad fuimos a limpiar nosotros y nos echó porque el presidente de la cooperadora le pidió explicaciones sobre los fondos recaudados con los que también se pueden comprar productos de limpieza y no pudimos limpiar el baño".

"Es abuso de autoridad absoluto, atropello al derecho de los niños", afirma Ortellado que además asegura que "maltrato a un alumno, lo humilló ante todos los demás porque no llevó guardapolvo. Necesitamos que las cosas cambien o que le den otra tarea a la directora porque esta situación no da para más, ella vive nerviosa, no deja hablar a nadie , amenaza con denuncias ya no se puede seguir así".

Al respecto, la directora Otano afirma que que solo con un alumno tuvo problemas "porque no lleva guardapolvos", pero asegura que no hubo agresiones verbal alguna. "Cuando se dicen que hay maltratos y que muchos padres reclaman, no creo que sean de los 700 alumnos que concurren a la escuela. Niego absolutamente que haya mal trato a alumnos", afirmó Otano en charla con El Territorio.

Magdalena, madre un alumno de cuarto grado manifestó su "inconformidad con el manejo de la escuela Padre Lozano, porque no cumple sus obligaciones. No cuida a los niños, por eso exigimos es que ella rinda cuentas de todo lo que recibe como ayuda del Estado para los niños, porque ni leche toman y eso es una verguenza, que rinda cuentas ante todos los padres y miembros de la cooperadora". Para esto están convocando a una asamblea.