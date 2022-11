Se programaron encuentros por los cuartos de final de la Liga de Puerto Rico

miércoles 16 de noviembre de 2022 | 16:24hs.

El certamen de la Liga Racional de Puerto Rico llega de a poco a su punto final, certamen que tendrá a un solo campeón pero que también brinda la clasificación al próximo Torneo Provincial 2023 a 3 elencos, por lo tanto nadie se quiere quedar afuera de tal cita y el año próximo poder competir ante equipos de otras localidades de la provincia.

En la noche de ayer, en reunión ordinaria de la Liga, se resolvieron días y horarios que se van a disputar los encuentros de ida, en razón de que tres de las cuatro llaves restan competirse. Cabe destacar que el pasado miércoles Esperanza de Capioví y Timbó de Jardín América igualaron sin goles y hay que definir cuando se juega la revancha.

Este domingo va a jugar Belgrano de El Alcázar ante Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, Atlético Jardín América de local ante Atlético León de Puerto Leoni y como partido estelar el clásico garuhapeño, donde primero Mandiyú será anfitrión ante Atlético Garuhapé y luego 'El rojo' definirá la llave frente al 'Verde', una semana mas tarde.

Programación:

Belgrano de El Alcázar vs. Asociación Helvecia de Ruiz, domingo 20, 16 horas.

Mandiyú de Garuhapé vs. Atlético Garuhapé, domingo 20, 16 horas.

Atlético Jardín América vs. Atlético León, domingo 20, 16 horas.

Regional

Además es preciso mencionar que Timbó también juega el Torneo Regional Amateur de Fútbol, por tal razón ya había jugado ante el plantel capiovisense hace una semana. El 'Verde' jardinense por el Regional Amateur igualó 1 a 1 ante La Picada en Posadas y ahora por la sexta fecha de la fase de grupos recibirá en su casa a Mitre de la capital provincial. En caso de ganar el conjunto local puede clasificar a siguiente instancia entre los mejores segundos, todo depende de los resultados de los restantes grupos de la competencia