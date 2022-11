miércoles 16 de noviembre de 2022 | 8:45hs.

En la tarde de ayer se realizó en el edificio de Sancor Seguros-Lovelli Roulet una capacitación en prevención de riegos en el ámbito laboral, desarrollada por el abogado Horacio Botta Bernaus. La capacitación estuvo dirigida a empresas aseguradas con el fin de que su personal tenga más conocimientos sobre la temática.

Uno de los ejes centrales de la visita del procurador, abogado, investigador y docente fue que los asistentes comprendan que un accidente vial no se simplifica solamente en el hecho en sí, sino que es un conjunto de situaciones, documentos, conocimientos y capacitaciones previas que deben haber fallado o de los cuales se carecían para que se llegue al momento del siniestro.

“La seguridad vial es una construcción social, la seguridad vial necesita un trabajo, la seguridad vial en una empresa es una obligación de medios. Nadie puede garantizar que no haya accidentes pero sí se puede decir ‘hago todo lo posible con decisión, con los recursos, con las acciones para que no sucedan los siniestros viales’. Y para que se pueda decir que se hace todo lo posible se tiene que tener la capacidad de convencer a cada una de las personas de una organización para que entienda el mensaje y lo aplique”, dijo Bernaus.

En este sentido, el especialista hizo hincapié además en la importancia de la formación vial y en que los contenidos de esta área deben ser adaptados al público al que van dirigidos, como también a los tiempos en que la información es brindada.

“A la palabra educar la hemos manoseado y muchos se imaginan -cuando se la menciona- la escuela, simplemente por eso hoy estamos hablando de formación, que implica la educación formal, no formal e informal. Son todas formas de educar”, remarcó y agregó: “Lo que aprendimos con la pandemia es que nadie tiene paciencia y no se puede hacer videos largos, textos largos, los libros ya no son muy leídos por ejemplo. Ahora se hacen cosas muy breves y en seguridad vial nos hemos quedado en relatos de 20 años para atrás. Hoy la seguridad vial tiene que ser como los chicos, muy dinámica, muy visual, debe adaptarse al destinatario. Yo tengo casi 30 años de docente y hay que aprender de los estudiantes”, señaló.

Para que el mensaje llegue a todos y puedan ser evitados los accidentes viales en el ámbito laboral, Bernaus aseveró que se debe tener en cuenta que la seguridad vial es como las relaciones humanas: complejas, cambiantes, vertiginosas y por ello, no se puede seguir aplicando criterios que quedaron antiguos para la época en la que se vive actualmente.