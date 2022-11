Barby Franco: “Por momentos me olvido de que estoy embarazada”

miércoles 16 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

“A nivel físico me siento en mi mejor momento. Es la primera vez que me siento segura. Me veo gambas que antes no tenía. No entiendo cómo mi entorno no me decía que estaba muy flaquita. Obviamente era un cuerpo saludable, pero hoy en día me siento re armada a nivel corporal. Tengo 20 kilos arriba y me siento muy bien, me encanta este cuerpo”, contó Barby Franco, que cursa su 34 semana de embarazo y pronto dará a luz. “Por momentos me olvido de que estoy embarazada”, relató feliz en una entrevista con Gente, al dar a entender que el proceso de la maternidad le sienta muy bien. “Muchas mujeres me dicen: ‘Ay, no podés romantizar el embarazo’, pero realmente es lo que siento. La estoy pasando bomba. Me duele la espalda y la paso bomba, me duele la pelvis y la paso bomba”, relató.