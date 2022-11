El árbol que cambió el curso de la colectora y la forma de pensar obras viales en Puerto Rico

martes 15 de noviembre de 2022 | 16:41hs.

Son muchas las ciudades que sorprenden a los turistas con imponentes árboles campantes en sus calles. En este caso, un imponente lapacho fue el foco de debate, con varias opiniones a favor y otras en contra. Se trata de la colectora norte de la ruta nacional 12, travesía urbana de Puerto Rico.

Varios comentarios en las redes sociales hacían hincapié en la seguridad vial, otros, en su presencia cultural y social, en su historia y en lo que representa.

La decisión, en definitiva, la tomaba vialidad Nacional y Provincial, quienes evalúan las posibilidades de preservación de la flora y la fauna de Misiones, dote turística por excelencia de nuestra provincia. El árbol continúa en su lugar.

“En Puerto Rico la tradición de cortar árboles es más grande que la de dejarlos, así que es un gran paso que se haya dejado este ejemplar, que representa nuestro patrimonio natural”, expresó la Doctora en historia e Investigadora del CONICET, Cecilia Gallero, y recordó que “la avenida San Martín tiene la forma de la picada original, previa a su fundación. Es muy bueno conservar los árboles sobre todo aquellas que tienen cierto porte que marcan su presencia, mantienen fresco el asfalto y protegen el ambiente en ese lugar”.

Por su parte, un vecino de la colectora norte de Puerto Rico, defensor de este Lapacho cuya familia lo viene cuidando hace varias décadas, opinó sobre la seguridad vial, argumentando que “si se respeta las velocidades máximas permitidas para la zona, no representa mayor peligro para la circulación vial que un auto o camión estacionado”, y analizó “lo que representa, en estos tiempos de cambio climático, calentamiento global y peligro ecológico frente al avance de la urbanización: Talar el árbol o hacer todo lo posible por preservarlo sin que impida el desarrollo de las obras viales necesarias, cuan capaces podemos ser de proteger ambos intereses?

Respecto al valor histórico, recordó que “fueron las floraciones de precisamente este Lapacho las que inspiraron a Silvinus Schoffen y Pedro Ignacio Rockenbach a parquizar Puerto Rico con Lapachos, para lo que se usaron en la mayoría de los casos de los rosados, mudas q se hicieron de las semillas de justamente este árbol”.

Al parecer, la obra no representa un peligro de consideración, está en manos de Vialidad la decisión de señalizarla o no.