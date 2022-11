Martín Demichelis ya está en Argentina y a punto de ser el nuevo entrenador de River

martes 15 de noviembre de 2022 | 12:28hs.

Aunque en River no quieren oficializarlo hasta que se firme el nuevo contrato, Martín Demichelis está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de River y sucesor de Marcelo Gallardo luego de su exitoso ciclo de más de ocho años.

El ex defensor del Millonario, la Selección Argentina y Bayern Munich llegó en horas de la mañana de este martes a la Argentina para terminar de cerrar los detalles del vínculo que lo unirá posiblemente por más de una temporada con el equipo de Núñez y hacerse cargo del puesto que dejó libre la salida del Muñeco.

Aunque todavía no está confirmado no se descarta que la presentación del nuevo DT pueda ser este miércoles y no el jueves como se preveía. Según informa TyCSports, el técnico tenía contrato con el club bávaro hasta diciembre, pero en buenos términos con la directiva pudo adelantar su salida para llegar lo antes posible a River.

Aunque en el Millonario no quieran adelantar nada, porque su idea es que sea el propio Demichelis quien informe quienes lo acompañarán en su cuerpo técnico, ya hay varios nombres dando vueltas. Javier Pinola, recientemente retirado, y Germán Lux serían dos de sus ayudantes, y Alejandro Saccone se convertiría en el nuevo entrenador de arqueros, por ejemplo. Restará conocer algunos nombres más que se sumen al proyecto.

🚨 Martín Demichelis ya está en la Argentina para ser el nuevo entrenador de River. pic.twitter.com/550rSIo5dL — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) November 15, 2022

Vacaciones y pretemporada: Así está planificado el inicio de la era Demichelis en River

Mientras Martín Demichelis define los últimos detalles de su llegada a River y es oficializado como nuevo entrenador, el plantel ya conoce cómo serán sus próximas semanas, que incluyen vacaciones y pretemporada.

Inicialmente el equipo está licenciado hasta el 10 de diciembre cuando se reencuentren en el River Camp. Dos días más tarde el plantel encarará la primera parte de la pretemporada que realizará hasta el 23 en Potrero de los Funes. La semana entre las fiestas el trabajo se realizará nuevamente en el predio que el club tiene en Ezeiza. Mientras que la fase final serán dos semanas en Estados Unidos, del 3 al 18 de enero River estará en Miami.

