La escasez afecta la provisión de vidrios y espejos

martes 15 de noviembre de 2022 | 11:55hs.

La falta de productos en vidrios y espejos se refleja en los comercios y cada vez se complica aún más su reposición. Esta situación trae aparejado los constantes incrementos en los valores que llegan a registrarse hasta tres veces en un día.

El propietario de la vidriería El Espejo, Soliciano Karavin, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó, “en distintos tipos de vidrio tenemos demoras lo que lleva a que a veces nos falten de algún tipo u otro. No es tanto el faltante, yo supongo que los mayoristas no se apuran para vender porque no terminan de subir los precios”.

“Hay veces que a cada semana sube y hay veces que hasta dos veces en el día. El que tiene stock sea de vidrio o de otra mercadería en cantidad no tiene intención de vender porque no sabe que va a ocurrir con el precio, estamos en una nebulosa total”, se refirió.

Además agregó que los más afectados por esta situación son las empresas de seguros, “porque cubrían los vidríos que se rompían y no actualizaron sus precios y eso complica porque no se puede llegar a cubrir, es un problema que está teniendo la gente ya que no se puede reponer”.