Test de ingreso a las fuerzas: denuncia contra psicóloga por falta de ética

martes 15 de noviembre de 2022 | 5:15hs.

El Colegio de Psicólogos de Misiones está en estado de alerta tras detectar un caso de mala praxis de la especialidad o bien una falta grave al Código de Ética. Se trata de una de sus matriculadas que, por medio de las redes sociales, promociona asesoramiento a los aspirantes a las fuerzas de seguridad para rendir y responder de manera “correcta” a los tests psicológicos.



La práctica reviste gravedad dado que supone ceder las respuestas u orientarlas en personas que, en un futuro, podrían portar armas sin cumplir fehacientemente con los estándares psíquicos para tal fin.



“Hay un test específico para evaluar la portación de armas. Primero se hace una evaluación a todos los que ingresan y después cada tanto se hace una evaluación a todos los que portan armas. Imaginemos alguien con un test amañado o falso portando armas o trabajando en la seguridad de la población, que sea una persona impulsiva que no controle sus impulsos, y así infinidades de cosas que ponen en riesgo a la población”, señaló Liliana Almirón, vocal de la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos, quien se refirió a la situación que motivó esa denuncia pública.



“El ingreso a las Fuerzas de Seguridad respecto del examen de aptitud psicológica siempre ha sido un requerimiento de la fuerza (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal) y en algunos casos para la Policía provincial, aunque ya no tanto porque tiene su propio gabinete. En otros momentos siempre se hizo”, comenzó relatando Almirón.



“He trabajado en el Hospital Madariaga y siempre era requerido un examen de aptitud física y los que nos encargamos de lo psíquico, de la administración de determinados tipos de test para diagnosticar y validar qué tipos de características padecían los individuos y en ese momento las fuerzas decidían quiénes, de acuerdo a lo que nosotros hubiéramos detectado, eran los que no podían ingresar o que tenían problemas de algún tipo, por ejemplo cuando tenían alguna discapacidad o un coeficiente intelectual inferior al término medio y algunas otras características”, explicó en diálogo con Radioactiva 100.7.



Al mismo tiempo, añadió: “Esto fue siempre así para el ingreso a este psicodiagnóstico. Después, hace unos meses nos llegó por los medios, una batería de test que solicitaba la fuerza de seguridad para validar a los ingresantes, en esa batería había determinados tipos de test de diferentes capacidades y problemas que no todos los psicólogos los manejamos. En algún momento, en función de esto, aparece en las redes una colega en algún lugar de la provincia diciendo que asesoraba a los que querían hacerse psicodiagnósticos, es como decir qué respuestas deben dar los aspirantes para que puedan ingresar. Esto está éticamente sancionado y civilmente también, porque es una mala praxis, eso casi sería como un delito”.



“Un informe amañado hecho a medida daña a una fuerza de seguridad a la que ingresa alguien que no podía haber ingresado”, reiteró la profesional.



La institución colegiada emitió un comunicado sobre el intento de entorpecer o eludir los datos que arrojan los test destinados a la evaluación para los ingresantes.



“Dicha práctica no se corresponde con el ejercicio legal, responsable y ético de la psicología. La postura de este Colegio se fundamenta en diversos dispositivos legales”, advierte desde una solicitada difundida el domingo.



“La actividad de ‘asesoramiento’ para realizar evaluaciones psicológicas y su promoción mediante medios publicitarios, es una actividad que no está comprendida en las incumbencias profesionales, constituyéndose así en una práctica antijurídica y engañosa que pretende defraudar al Estado en la contratación de personal que debe reunir ciertas cualidades o características para el desempeño de la función por estar en juego el interés público”, aseveran desde la Comisión Directiva, que suscribe el comunicado.



Evalúan sanción

Consultada respecto de si amerita suspensión de la matrícula o alguna sanción a la psicóloga que actuó de manera irregular, Almirón sostuvo: “Estamos evaluando con los abogados para determinar la sanción, pero primero lo importante era informar a la comunidad y posteriormente también lo harán saber a las fuerzas de seguridad. Esto último también esta siendo evaluado para informar a Gendarmería”.



En ese sentido, reforzó el criterio de los pasos a seguir en estos casos: “Por el momento esto es un aviso a la población y a los colegas, que era lo mas urgente, porque había un colega incumpliendo las normas éticas. Hasta ahí sería la primera parte, después veremos cómo continuamos la segunda parte, que es hablar con la o los colegas que realizaron esta práctica y junto a los abogados determinarán si es pertinente informar a las fuerzas de seguridad”.



Por último, desde la comisión directiva del CPPM afirman: “La conducta que reprochamos no se trata de una práctica factible de ser realizada dentro de los estándares científicos de la psicología. Los test son instrumentos que poseen un marco referencial teórico, técnico y científico, que tienen por finalidad general arribar a un diagnóstico”.

Lo que dice el Código de Ética