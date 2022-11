“Dejen de verduguear a Guille Cantero, con la mafia no se jode”

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

La banda narco rosarina Los Monos atacó de 12 balazos una obra en construcción lindera de la cárcel federal de Marcos Paz, localidad bonaerense donde cumple sus múltiples condenas su jefe Ariel “Guille” Cantero, y dejó un cartel con una amenaza de muerte contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con la leyenda “con la mafia no se jode”.



El hecho ocurrió a las 18.25 del domingo en el predio donde se está construyendo el Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, lindero al número II, que es la cárcel federal de máxima seguridad donde está Cantero.



Los atacantes llegaron en un auto color gris y desde allí bajaron para efectuar al menos 12 balazos con pistolas calibre 9 milímetros. Seis de esos disparos impactaron en la garita del sereno de la obra, quien de todas formas salió ileso del ataque. “Dejen de verduguear a Guille Cantero. Vamos a matar a los del servicio. Con la mafia no se jode”, dice la amenaza escrita en un cartón que dejaron los delincuentes en el lugar del hecho.



Minutos antes del hecho, la banda grabó dentro de un auto con caja automática un video -difundido por el canal de noticias C5N-, donde se ve el mismo cartel sostenido por un delincuente y luego se exhiben cinco pistolas semiautomáticas.



En el video, que dura 15 segundos, no se ve ninguno de los rostros de los atacantes, pero sí se observa que todos tenían colocados guantes de látex celestes.



Interviene la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz, que depende del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, aunque no se descarta que se plantee una cuestión de incompetencia y gire las actuaciones –por ahora caratuladas como “abuso de arma”-, al fuero federal.