Agenda cotidiana

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Ramón Sinfónico. La Orquesta del Parque del Conocimiento dirigida por Nicolás Albornoz, con directivas de Ramón Ayala y arreglos de Juan de Dios Rivas despliega Gualambaos, un concierto sinfónico bien misionero. Mañana a las 20 en el Teatro Lírico. Entrada libre y gratuita.



Retro. Fiesta retro con el DJ Nikhy Zalazar en el Hotel Julio César. Lo recaudado será para colaborar con Sala Tempo. El sábado a las 22.



Damas. Damas Gratis se presentará en Umma (Maipú 2260), el domingo 20 de noviembre. La banda liderada por Pablo Lescano traerá sus clásicos tropicales. Entradas en Pitter (3 de febrero 2095), Re-rico (López y Planes y Kolping) y online.



Cabezones. La banda de rock alternativo santafesina Cabezones se presentará en Posadas el 17 de diciembre. Será en el escenario de La Bionda (Mitre 2470). Telonearán los locales Mostro y Estado Vegetativo. Entradas en La Bionda y That Metal Shop.





Muestras



Historia. El Centro de Arte del Parque del Conocimiento exhibe las muestra Cuatro mil años de historia, perteneciente al Museo de la Cárcova.



Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, la Agencia de Noticias Télam sacó a la luz materiales inéditos de su archivo, generando un documental y una muestra fotográfica que se despliega en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. Acompañan 12 portadas de la época pertenecientes al archivo histórico de la Biblioteca Clotilde González de Fernández del Museo Regional Aníbal Cambas y más.



Tensor. En la galería Tensor se exponen nuevas obras de Romi Colman, Textiles para la vida cotidiana. En La Rioja 2066, de martes a sábado de 9.30 a 12, y de 17.30 a 20.30.



Cerámica. Muestra de escultura cerámica Seriecovid de Liliana Suárez Holze. Son 41 estatuillas que representan escenas y situaciones vividas en la cuarentena. Se puede visitar hasta el 28 de 8 a 20 en el Centro Multicultural de la Costanera.



Selva. La muestra Selvática de Clara Polito se expone hasta el 27 de noviembre en el Hall del Centro Multicultural de la Costanera posadeña.



Al paso. En el hall de entrada de la Municipalidad de Posadas se expone Arte al paso, muestra pictórica de Mónica Sánchez, hasta el 22 de noviembre, de lunes a viernes de 7 a a 19.



Mathot. Oxigeno II y Sinopsis II, de Alberto Mathot, se exponen en ambas plantas del museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí. La visita se puede hacer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 15 a 21.



Cambas. El Museo Cambas (Alberdi 600, Parque Paraguayo) cerrará el año de actividades culturales hoy a las 18 renovando su sala de Cultura Guaraní; con la presentación de una maqueta de la Reducción Nuestra Señora de la Candelaria, también un mapa actualizado de las comunidades guaraníes en Misiones. Por otra parte, expondrá el busto de una mujer caingua, obra de Luis Horacio Dachary. Además, en la Sala Misiones Contemporánea I se puede visitar la muestra La tradición gauchesca, por Molina Campos y Zavattaro, con más de 30 láminas con obras de estos artistas. Entrada es libre y gratuita.





Teatro



Mujeres. Todos los jueves a las 21.30 en el Cidade (Belgrano y General Paz) Los micros de la B, creación colectiva dirigida por Marilyn Melo Fajardo. Entradas anticipadas al cel. 3765 055592.



Enamorada. La Enamorada, una obra de Santiago Loza, se verá este jueves a las 18:30 en La Pasteur (calle Luis Pasteur 1639).



Rulo. Rulo Espínola, el personaje de Fer Rosa, presenta Inmaterial, un análisis sobre el “meta verso” desde su particular mirada y entendimiento. Sábados a las 22 en Centro Mandové Pedrozo (Beethoven 1762). Reservas al 3764 658758.



Takuarete. La obra de circo orgánico Takuareté se presentará en el Festival Internacional de Teatro Nevadas Escénicas en Bariloche. Para gestionar el traslado del elenco y la escenografía, se habilitó una colecta de apoyo económico. Se puede aportar al mercado pago 3764-885516 (Valeria) Alias: Takuarete.





Eventos



Prematuros. La Fiesta de la Semana Provincial del Niño Nacido Prematuro de la Fundación Pequeños Gigantes será el sábado 19 en el Parque La Cantera, donde está la cascada artificial.



Cerveza. Festival Cervecero Gaymbe el domingo 20 a partir de las 17.30 en Parque de la Selva, Oberá. Más allá de la gastronomía y las cervezas, estarán las bandas Elene; Meraki; Mandril; Fasostenido, también DJ de música electrónica.



Urbano. El programa El Ritmo de mi Calle llega a Misiones. El domingo 27 desde las 9 a las 22 en el Polideportivo Finito Gehrmann. La jornada provincial de música urbana se desarrollará con talleres, charlas, exhibiciones, shows y la gran competencia de las cuatro categorías protagonistas del programa: Freestyle, Allstyle, Breaking y Hip Hop. El cierre será con Lara91k, Kreiluz y High Quality Crew.



8m. Como parte de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Patrimonio Cultural, convoca a la realización de un concurso con el objeto de exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias/os. Convocatoria abierta hasta el 4 de diciembre. Más info en cultura.gob.ar