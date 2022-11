Rolón se consagró con la selección, que corrió durante un día entero

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Con la eldoradense Sandra Rolón, quien también fue abanderada de la delegación nacional, Argentina obtuvo el título en damas por equipos en el Campeonato Intercontinental de 24 horas Ultramaratón, celebrado entre el sábado y domingo pasado en la pista del centro Oswaldo Terra, en Sao Bernardo do Campo, Brasil. Argentina retuvo así dicho título logrado en 2019 en Bertioga.



“Este 12 y 13 de noviembre serán unos de los días que jamás olvidaré; estar con la selección nacional, es lo más grande. Y encima lograr el primer puesto por equipos”, señaló Sandra en sus redes sociales tras la consagración.



Luego, la ultra maratonista del Alto Paraná, relató que fue “en busca de un objetivo de manera personal y no lo pude conseguir (me descompuse), estuve un buen tiempo fuera de la pista y cuando regresé esas últimas horas di todo de mí, ese fue el punto de esta convocatoria, pesar y actuar en equipo y así fue. Grosas totales Mariana, Romi y Betiana. Vamos Argentina....”.



“Un día histórico”

En cuanto a ser abanderada, la misionera compartió sus sensaciones: “Para mí es un día histórico, inolvidable. La emoción es tan, pero tan grande en la apertura oficial del Campeonato Continental de 24 horas en San Pablo y más por portar la bandera de nuestro amado país porque mis compañeros de equipo así lo decidieron. Fue lo más grande de parte de Dios”.



Argentina quedó delante de las atletas locales y Uruguay en dicha clasificación por equipos, en tanto que en hombres, Argentina fue cuarta, quedando el podio para Brasil, Uruguay y México.



La formación en damas fue Romina Scaglia, Mariana Allende (tercera individual), Sandra Rolón y Betina Pintener. En hombres concurrieron Javier Zanno, Sergio Vergara y Cristian Montes de Oca.



Los ultramaratonistas argentinos ya habían participado en el Campeonato Mundial de 100 kilómetros en Berlín, en septiembre, donde quedaron 17° en hombres y 18° en damas por equipos.



En la clasificación individual de damas se impuso la brasileña Fagna Sousa con 524 vueltas a la pista de 400 metros, seguida por la uruguaya Angelina Grassi con 507 vueltas y la argentina Mariana Allende con 501. En la individual de hombres, el vencedor fue el uruguayo Fernando Martínez con 604 vueltas, seguido por el brasileño Gabriel Mafalda con 554 y su compatriota José Barbosa con 540.



Para la clasificación por equipos se tomaron en cuenta los tres mejores atletas de cada país y así Argentina venció en damas con un total de 1507 vueltas, seguido por Brasil con 1435 y Uruguay con 1423. En hombres ganó Uruguay con 1578, segundo quedó Brasil con 1518 y tercero México con 1502.