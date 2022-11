Seleccionado de Portugal

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

EL CRACK

Cristiano Ronaldo se juega su última gran oportunidad

Una bestia competitiva que ganó el Balón de Oro en cinco oportunidades además de ser el máximo goleador histórico de su selección.



Claro que el tiempo pasa para todos y el capitán ya tiene 37 años. Su técnico Fernando Santos lo tiene claro y por eso le busca otro rol en el equipo.



“Obviamente no es el mismo jugador que jugaba en el Madrid o que yo entrené en el Sporting con 18 años. Entonces él era una máquina. Corría 20 veces 50 metros todos los partidos, iba y venía. Hoy no puede hacer eso...no es un jugador ni de 20, ni de diez ni de cinco-carreras de 50 metros-. Ha perdido cualidades. Su matriz principal es su voluntad enorme, su disponibilidad, su rigor, su trabajo, y el instinto del gol. Esto está intacto y debemos aprovecharlo”, expresó en una nota con el medio El País de Madrid.



Aún así, a pesar de los años, el tiempo parece que no pasa para el Bicho. Su físico se mantiene intacto y de cara al arco rival es letal.



Sin dudas será el delantero a seguir en este grupo que en la previa parece muy competitivo.

DIRECTOR TÉCNICO

Fernando Santos todavía no puede unir las piezas

Campeón de la Eurocopa y de la Liga de las Naciones. Participó en dos mundiales con dos selecciones distintas y recibió el premio de ser considerado el mejor entrenador del mundo. A los portugueses les gusta decir que generó una revolución.



Santos, de 68 años, es un hombre con un largo recorrido en el fútbol aunque en esta oportunidad le está costando hacer un trabajo convincente con grandes nombres.