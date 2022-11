Llegan más frutas y hortalizas y varios precios están en baja

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Variada fruta y verdura está entrando por estos días de diversos orígenes y generando algunas bajas de precio, por escasez de mercadería que se sintió semanas atrás.



Por caso, se apuntó que tanto la cebolla como el tomate (tanto la variedad redondo como perita) mostraron significativas bajas de precios. Y así también a nivel local con una mayor oferta de zapallo, se espera que los precios bajen porque hasta el mes pasado sólo se conseguía el producto que provenía desde Brasil, por ende a precios altos, de hasta más de 600 pesos por kilo.



También a nivel local se recordó que hubo afectación en diversos cultivos por las últimas heladas que llegaron a varias zonas de la provincia.



“Ahora no hay escasez de nada. La cebolla bajó un 20% al igual que la papa, que antes había subido y por lo tanto todavía está algo cara. Lo que sí se ve muy poco es la mandioca. Estamos cerca de diciembre y este año no hubo mucha producción, por lo que el precio subió un poco”, comentó Nelson Lukowski, propietario de supermercados en Posadas.



Y apuntó que por otro lado “empezó a entrar fruta de carozo por la temporada: durazno y algo de ciruela. Pero de faltar no está faltando nada. Bajó mucho el tomate, el morrón, los dos están llegando en cantidad desde Corrientes y desde Mendoza”, analizó el comerciante.



Ejemplificó, en tanto, que ante la mayor oferta hoy se vende el kilo de cebolla a unos 270 pesos (tiempo atrás superó los 400 pesos). En tanto, el tomate redondo está a 100 pesos y el tomate perita a 170 pesos.



Productores local en alza

Por su parte, Marcelo Guerrero, un productor local y puestero en el Mercado Central resaltó que están trayendo más mercadería de las chacras.



“Ahora estamos en la temporada en que hay mucha mercadería. Hay chauchas, zapallitos, pepino, ya empiezan a cosecharse los primeros zapallos, las batatas y mandarinas sigue habiendo de la zona”, comentó.



Apuntó “que zapallo sólo estaba llegando de Brasil, pero eso va a empezar a cambiar”.

Sandías de Corrientes están llegando en mayor medida por estos días. Foto: Joaquín Galiano

La sandía por ahora se trae de Corrientes y los tomates también ingresan desde la vecina provincia.



“Lo único que nos complicó un poco fueron las últimas heladas que cayeron a principio de mes. Ahí se afectaron un poco los zapallitos de tronco, el pepino, maíz para el choclo”, recordó el puestero.



Cebollas con más envíos

Productores de cebolla en San Juan explicaron días atrás al Diario de Cuyo que estaban cosechando lotes con buenos y muy buenos rendimientos por hectárea, excelente sanidad y calidad de bulbos.



La buena disponibilidad impulsó una fluida salida de camiones hacia centros de consumo y la noticia: dada la gran cantidad de oferta existente actual, el precio a campo cayó a la mitad de su valor, respecto del 8 de octubre de 2022.



En aquel momento se pagaba 2.500 y hasta 2.800 pesos por la bolsa de cebolla, este último valor por una seleccionada y de alta calidad final, y al 9 de noviembre, el número osciló entre los 1.400 y los 1.500 pesos por el mismo envase.