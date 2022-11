La millonaria multa del Manchester United a Cristiano Ronaldo tras sus explosivos dichos

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

La historia de Cristiano Ronaldo y el Manchester United no terminaría de la mejor manera. El delantero lanzó duras declaraciones en una entrevista con Piers Morgan para TalkTV que se emitió el domingo.



En portugués apuntó contra el entrenador Ten Hag y sostuvo que se “siente traicionado“. “Me han convertido en la oveja negra. Sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”, sostuvo el crack.



Además, afirmó sobre el entrenador: “No le respeto porque no me respeta. Si no me respeta, nunca le tendré respeto”.



Las duras declaraciones contra el club inglés y el director técnico trajeron repercusiones. Según medios europeos aseguran que CR7 aun tiene el apoyo de sus compañeros de equipo. Además, lo consideran como una leyenda.



El regreso al Manchester United parecía ser triunfal, pero deberá buscar otro rumbo. Asimismo, desde Inglaterra aseguran que el club inglés lo multaría con una suma millonaria. El portugués fue multado por un millón de libras esterlinas (1,15 millones de euros) por su entrevista.



El delantero tendrá que evaluar su futuro una vez que finalice el Mundial de Qatar, ya que, los Diablos Rojos podrían prescindir de su contrato por las críticas que recibieron de una de las máximas estrellas del club.