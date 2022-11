El emotivo encuentro de los hijos del Diez en el “Partido por la Paz”

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Italia y el resto del mundo se enfrentaron ayer en el estadio Olímpico de Roma, en el marco del Partido por la Paz. El encuentro estaba pautado para el 10/10 en homenaje a Diego Maradona, que participó de las ediciones 2014 y 2015, pero se pasó para el 14/11 por cuestiones de calendario, justo en la previa del Mundial de Qatar 2022.



Y por primera vez se cumplió el deseo de Maradona en vida: juntar a sus cinco hijos (Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando). También estuvieron Benjamín Agüero, quien jugó algunos minutos y lució la medalla de su abuelo al término del partido, Claudia Villafañe, Verónica Ojeda, Mario Baudry, las hermanas del Diez que visitaron el santuario en Nápoles (Rita, Ana, Claudia y Elsa), Lalo Maradona y el ex futbolista Daniel Osvaldo.



El Partido por la Paz contó con leyendas y figuras del fútbol, como Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Claudio Caniggia, Miroslav Klose y Fabio Cannavaro, entre otros, y comenzó con un homenaje a Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.



Fue victoria 4-3 para el equipo de Italia ante el Resto del Mundo y los goles fueron convertidos por Shota Arveladze (2), Antonio Di Natale, Hugo Almeida, Vincenzo Iaquinta y Andriy Voronin.



En el entretiempo, en tanto, sonó “Life is Life” en la voz de la banda austríaca Opus, mientras un holograma de Maradona hacía jueguitos. Como para recrear el calentamiento más famoso de la historia del fútbol (Napoli vs. Bayern Munich, el 19 de abril de 1989 en Bavaria, por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Uefa).



Ya en el final todos disfrutaron de un video de cinco minutos que se proyectó en una de las tribunas del Olímpico de Roma. Fue un repaso por la vida futbolística de Maradona hasta que apareció un relato de Víctor Hugo Morales y una frase maradoniana: “Cuando yo entro a la cancha se me van los problemas, se va todo”.



El Partido por la Paz concluyó con jugadores, amigos y familiares cantando “olé olé olé olé, Diego Diego”.