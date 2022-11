Colonias de verano cuestan el doble que el año pasado

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

A tan sólo semanas de que el ciclo lectivo de los más pequeños termine, se empiezan a palpitar las vacaciones y las colonias de verano se comienzan a preparar para esta temporada que se viene.



En este contexto dialogó con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 Mariana Vera encargada de la colonia de vacaciones Alegría y Diversión y comentó sobre la situación económica: “Cuando largué este año la colonia uno de mis miedos fue ese, es una realidad que todos conocemos, todos los rubros han aumentado un 100%, entonces yo, como madre de dos hijos, a la hora de sacar presupuestos tengo que tratar de que sea lo más viable posible para que puedan acceder. Porque si tienen un hijo dicen bueno hago un esfuerzo, pero si tiene dos y tres no pueden mandar a un solo hijo”.



A su vez, los costos de este año aumentaron al doble.



“El año pasado hice la misma colonia con los mismos días y el costo era de 6.000 pesos y este año ronda el doble”, repasó.



A pesar de ello, en cuanto a la demanda ha dado declaraciones positivas: “La demanda es muy buena, yo veo publicaciones de varias colonias que se han largado promociones y que muchos tienen el cupo limitado y hay ofertas para todos. Para el que quiere que el niño vaya medio día, otros para que el niño vaya hasta la tarde y también colonias de una o dos semanas. Hay para todos los gustos y para todas las necesidades”.



También agregó que los precios dependen de si incluye traslado, la hora de los profesores y también si se le brinda al niño algún refrigerio, almuerzo o merienda.



Prestaciones de la colonia

Por otra parte, Vera resaltó que en todas las colonias se encontrará un amplio abanico de ofertas de actividades: artes, canto, baile, deportes y la pileta, que es el atractivo principal de los niños.



Los horarios de la colonia alegría y diversión van desde las 7.30, que es el horario de concentración, hasta las 12 que vuelven al lugar de partida.



La colonia que encabeza Vera se realiza en un predio cerca de San Isidro. Se trata de dos hectáreas y media que están preparadas para este tipo de actividades, puesto que se cuenta con pileta, canchas y espacios verdes en los que los chicos pueden jugar seguros.



Vera relató cómo es un día en la colonia de vacaciones: “Lo primero al llegar es enviar a los niños a un salón para saludarlos a todos y presentarnos como el primer día. Hay muchos niños que vienen hace muchos años con nosotros y otros que no, por eso se hacen las presentaciones pertinentes. Después se hace un saludo en general, que siempre es un juego en el que participan todos los chicos juntos, todas las edades juntas y por equipos. Luego, cada profe va con su grupo y le da las actividades y lo que tiene programado para ese día”.



La colonia Alegría y Diversión va desde el 5 al 16 de diciembre. “Nosotros trabajamos sólo en diciembre, tenemos un espacio aparte que da yoga, entonces tenemos una colonia yóguica en enero”, resaltó la coordinadora.



“Hace un año que probamos y tuvo buenos resultados, pero es más chiquito, por eso en enero no largamos colonias grandes. En diciembre creo yo que es donde está la mayor necesidad de los padres de mantener a los niños ocupados”.



Las edades que se aceptan son de cuatro a doce años. Sin embargo, aclaró que no es un inconveniente que asistan chicos mayores a 12, aunque hizo hincapié en que los intereses en los niños cambian y es difícil captar su atención.



“Hemos tenido llamados de padres si por favor podemos recibir a un niño de 13 o 14 años y yo les explico que no hay problemas que vengan a la colonia, lo importante es que el niño se sienta a gusto”.



También agregó que “están las llamadas de padres por sus hijos menores a 4 años. ¿Cuál es el problema ahí? Que el niño debe ir solo al baño, ese es el único inconveniente, por eso se ponen esas edades”.