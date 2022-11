Disertarán sobre el actual escenario económico

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Este jueves se realizará una disertación titulada ‘Situación actual y propuestas para un futuro mejor’, a cargo del empresario Abel Motte, a modo de presentación de una plataforma partidaria del espacio Integración y Militancia.



Al respecto, Motte señaló a El Territorio que uno de los principales puntos de la disertación “es plantear una plataforma, en la que por ejemplo hablaremos del sistema fiscal de la República Argentina, que es uno de los principales problemas, y plantearemos modificaciones estructurales”.



“Coincidimos que lo que tenemos que hacer es una transformación, que es en la estructura económica privada para que se solucionen los problemas que son urgentes. Si no desarrollamos una estructura económica privada, no podemos solucionar los problemas. Hay ciudadanos que quieren trabajar y lo que vamos a plantear es cómo desarrollar eso para la generación de puestos de trabajo”, manifestó el empresario.



Asimismo, comentó que “seremos gráficos con algo que denominamos como círculo vicioso, hablando de inflación y de pérdidas en la actividad privada que es algo que viene de hace años, pero no echaremos responsabilidades, sino que pondremos a disposición el partido para quien lo necesite”.



“Queremos más recaudación, y eso se logrará con la ampliación de la base imponible, que causaría disminución en los impuestos”, señaló Motte como otro de los temas que se hablará este jueves.



Luego, se refirió al turismo en la provincia. “El turismo es muy bueno en Misiones, lo mismo en cuanto a la infraestructura que hay. También en las ferias francas. Lo que hablaremos es cómo potenciar cambios en la escala y en materia de industria, vinculada a la educación, a un modelo productivo, destacando las potencialidades que tiene la provincia en lo que existe y en lo que debería estar”, consideró.



Por otra parte, comentó que el evento será abierto a la comunidad en general y se espera que puedan llevar diferentes preguntas.



El encuentro, como se mencionó, será este jueves, a las 20.30 en el Club Sarmiento, de Posadas, ubicado en Ángel Acuña 1021.