La angustia de Mora : ''A mi mamá le llegan un montón de mensajes míos tipo ‘tenés un varoncito’''.

lunes 14 de noviembre de 2022 | 9:00hs.

Tras haber quedado eliminada de Gran Hermano 2022, el reality más famoso de la televisión argentina, transmitido por Telefe, Mora Jabornisky estuvo anoche en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, donde habló de manera directa de lo que le costó esta nueva exposición y, en especial, a su familia.

Después de que el conductor invite a sus figuras a que se acerquen al punto de encuentro “los que vivieron de cerca el bullying o la discriminación”, Mora comentó: “Ahora, al hacerme más conocida que antes, a mi mamá le llegan un montón de mensajes míos tipo ‘tenés un varoncito’, ‘es lesbiana por tener el pelo corto y usar remerones'”, contó la misionera.

“A mí me duele más que mi mamá se ponga triste que esos comentarios”, indicó, dejando en claro que las opiniones ajenas no la sacan de su eje, pero que sí le afecta ver que involucren a sus seres más queridos y verlos sufrir por comentarios homofóbicos.

“Esos comentarios en general, antes en menor medida, siempre estuvieron cerca mío. Pero que a mi mamá le digan ‘esto es un varón’, ‘eso no puede ser una mujer’, ¿cómo va a tener novio?’, ‘el novio seguro es gay’, y cosas así... Estamos muy atrasados todavía”, cerró Mora.

Comentarios al límite en Gran Hermano 2022

Luego de la agresión verbal a Coti (la correntina), y la dura sanción que recibió de Gran Hermano, Walter Alfa Santiago , el participante más grande de la casa, vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse un video de algo que le había dicho en octubre a Mora Jabornisky, ya eliminada de la casa.

En las últimas horas salió a la luz otro hecho similar, que sucedió a fines de octubre, que lo vuelve a colocar al hombre de 60 años en el centro de la polémica.

“Escuchame, Mora, lo que sí, pará, ahora en serio. ¿Ya te vas a dormir vos? Para no hacer ruido, dormí desnuda directamente así no hacemos ruido”, le dijo Alfa a Mora. Y ella le respondió sin filtros: “Epa, ey, ey, ey, tengo 21 años, señor, puedo ser su nieta”, le retrucó Mora. Pero Alfa continuó sin entrar en razón e insistió: “¿Nieta? No, mi nieta no, no seas turra”.

Por su parte, Gran Hermano tomó medidas en el asunto, y decidió mandar a placa a Walter “Alfa” por su cuestionable forma de tratar a varias de las mujeres de la casa.

Si bien el público tuvo la posibilidad de sacar a Walter de la casa, decidieron optar por Juan Reverdito, el cuarto eliminado de Gran Hermano, por acumular al parecer, comentarios aún peores sobre su personalidad en redes sociales.