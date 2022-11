Está grave tras riña por un partido de bochas

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

Un hombre permanece internado en grave estado con riesgo de muerte luego de recibir fractura de cráneo en medio de una pelea derivada de una ronda de apuestas en un juego de bochas, según reconstruyó El Territorio en base a fuentes de la Policía de Misiones.



El hecho ocurrió en Puerto Libertad el sábado por la noche y también hay una persona herida de bala. La Policía detuvo a un sospechoso.



Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones, el caso se conoció luego de que varias personas ingresaron lesionadas al hospital de Wanda luego de una gresca. Los efectivos locales fueron advertidos y pudieron reconstruir que la situación había ocurrido en paraje Tirica, jurisdicción de Libertad.



Se dio aviso a las autoridades de la comisaría y varias comisiones de la Unidad Regional V fueron al sitio a constatar lo que había sucedido. El sitio queda a unos 35 kilómetros de la dependencia y al llegar los uniformados se entrevistaron con una joven de 20 años, quien brindó su testimonio sobre lo sucedido.



La joven contó con detalles que momentos antes había ocho hombres, cuatro por equipo, jugando a las bochas y que en un momento dado uno de ellos perdió una apuesta, pero no quiso pagar su apuesta. La situación en ese momento se puso tensa y derivó en una brutal pelea entre todos.



Cuatro personas tuvieron fueron trasladadas al hospital de Wanda, donde recibieron las primeras atenciones. Luego se decidió su derivación al Samic de Eldorado para una mejor atención.



El más grave de todos fue identificado como Carlos Ramallo Carlos, quien presenta un “traumatismo de cráneo con fractura de cráneo con hematoma”, según el informé del médico policial. Su vida corre peligro y anoche seguía internado.



Otra persona con su mismo apellido, pero de nombre Juan Carlos, también tenía un traumatismo en el cráneo. En tanto, una mujer identificada como Fabiana Y. presentó una herida cortante en el mentón y está fuera de peligro.



Otro de los lesionados, Celso R., recibió un disparo en el bazo que resultó con fractura de cúbito. La bala quedó alojada en el brazo debido a que no se detectó orificio de salida. Se estima unos 45 días de recuperación.



Los efectivos de la Policía Científica fueron convocados al sitio para la realización de las pericias correspondientes. Además se tomaron formalmente las testimoniales por orden del Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites.



Diferentes comisiones realizaron rastrillajes para tratar de dar con el arma de fuego utilizada en el hecho, aunque hasta ayer a la noche no se habían informado resultados positivos.



La Policía detuvo a un hombre de 35 años que tendría relación con el hecho.