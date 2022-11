Rumano acusado de intentar asesinar a turista va a juicio

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

Dragomir Florin (31), el rumano acusado de intentar matar a una turista de Neuquén en Puerto Iguazú, deberá responder por sus actos ante un Tribunal Penal luego de que la causa haya sido elevada a juicio por parte de la Justicia, confirmaron fuentes del proceso a El Territorio.



Los voceros detallaron que el pedido de elevación a juicio del titular de la Fiscalía de Instrucción Tres, Horacio Paniagua, se realizó el mes pasado. Luego de ello no hubo oposición por parte de la defensa, por lo que el juez Martín Brites cerró la instrucción y la giró al Tribunal Penal Uno de Eldorado.



Allí los jueces deberán analizar el expediente y fijar una fecha de debate oral y público, aunque un acuerdo de pena entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa para un juicio abreviado podría evitar esta instancia. De considerarse, el imputado deberá asumir su responsabilidad en el hecho.



Florin está acusado de homicidio calificado por ensañamiento en grado de tentativa, por lo que de ser considerado culpable deberá cumplir varios años detrás de las rejas.



La víctima del hecho, tal y como informó El Territorio en varias oportunidades, fue identificada como Graciela Noemí Alvarez, de 71 años. Fue asistida tras el ataque por una bombero que le salvó la vida y luego estuvo internada en coma en el Hospital Madariaga de Posadas.



Luego de 20 días, volvió a Neuquén en un avión sanitario.



Secuencia

Todo ocurrió cerca de la medianoche del miércoles 8 de junio, en cercanías a la terminal de ómnibus de la localidad turística. Según comentaron testigos al personal policial, la agresión del desconocido se dio sin motivo aparente cuando la víctima paseaba por la avenida Misiones con familiares.



El rumano se abalanzó sobre la mujer y comenzó a golpearla con una piedra de gran tamaño. En pocos minutos, un agente de la Policía Federal que se encontraba en la zona acudió al pedido de auxilio y redujo al agresor.



Por el ataque, la mujer presentó lesiones en la cabeza y fue trasladada al Hospital Samic local. Allí fue examinada y se dictaminó que sufrió un traumatismo de cráneo además de fractura y hemorragia intracerebral, edema y equimosis en párpado superior e inferior del ojo izquierdo.



Además de las lesiones internas, debió ser suturada por una herida en el cuero cabelludo.



En cuanto al ciudadano rumano, se reconstruyó luego que había ingresado al país desde Brasil dos días antes con un destino declarado en la ciudad de Aguas Verdes, provincia de Buenos Aires. Estaba en shock y antes de ser alojado en una comisaría local, también tuvo que ser atendido por profesionales médicos.



Días después fue trasladado a audiencia indagatoria ante el juez Martín Brites, instancia en la que se abstuvo de declarar.



Escuchó gritos y auxilió

Ante los gritos y pedidos de auxilio causados por la dramática situación, en la que la turista recibió al menos tres golpes en la cabeza, una colaboradora de los Bomberos Voluntarios acudió al lugar y al encontrar a la víctima sin signos vitales, le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP).



Laura Mercado, comunicadora de Puerto Iguazú y colaboradora del cuartel de bomberos en el área de prensa, dialogó oportunamente con este medio y contó que todo ocurrió entre las 22.30 y 23.



“Estaba en mi casa cuando escuché los gritos, vivo en el barrio al lado de la terminal. Salí y los vecinos estaban pidiendo por la policía, el hombre fue reducido en la cinta asfáltica por un policía federal y había una mujer en un charco de sangre boca abajo”, relató.



Rápidamente se acercó, dio vuelta a la mujer y verificó que no tenía signos vitales.



“La di vuelta y comencé a hacer RCP, hasta que comenzó a respirar. Llamamos al servicio del 107 y cuando llegó la ambulancia, llevaron a la víctima al hospital junto a una prima que estaba en el grupo. Hasta ese momento no había llegado la policía”, recalcó.



Según comentó a este matutino, Mercado es colaboradora de Bomberos Voluntarios desde hace varios años. Además de trabajar con el equipo de bomberos, participa activamente en las capacitaciones, que, en este caso, le brindaron las herramientas para salvar la vida de la mujer se encontraba de paseo y, tras un brutal ataque, perdió los signos vitales por unos minutos.