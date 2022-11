Hillary Swank será madre a los 48 años y está feliz

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

“Próximamente, función doble”, anunció feliz Hilary Swank en su cuenta de Instagram. La frase no hacía referencia a su carrera artística sino a una noticia que la tiene muy emocionada: a los 48 años, va a ser mamá de gemelos. El posteo fue muy celebrado por sus seguidores, pero no faltaron quienes la cuestionen por su edad.



La primera vez que habló sobre su embarazo fue a comienzos de octubre en el programa televisivo Good Morning America. “Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre”, dijo cuando ya atravesaba el segundo trimestre de gestación.