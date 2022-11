Piqué habló de los cambios en su vida

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Gerard Piqué tuvo un 2022 muy agitado. Se separó de Shakira, encontró el amor en los brazos de Clara Chía Marti y el fin de semana jugó su último partido en el Camp Nou. Después de haberse puesto de acuerdo con su ex en lo que respecta a la mudanza de sus hijos, decidió dar una entrevista en la que anticipó los cambios que hará en su vida.



En diálogo con su amigo Ibai Llanos, el deportista sostuvo que empezará a gozar de “los excesos”, en referencia a las salidas nocturnas, el alcohol y esos alimentos que antes no podía ingerir por su dieta deportiva. “Hacía tiempo que no hablaba. Ahora estoy libre de decir, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca. He disfrutado de mi carrera futbolística, pero ahora tener la libertad es mejor”.