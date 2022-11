Con final abierto

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Misiones todavía no tiene un representante en los octavos de final de la región Litoral Norte porque La Picada y Timbó igualaron en Villa Cabello ayer, por la 5° fecha de zona 3 del torneo Regional. Un empate que no le cayó bien a ninguno y que dejó la definición del grupo para la última jornada.



Es que los posadeños necesitaban ganar para avanzar de fase, mientras que los de Jardín América quedaron en la última posición y solamente podrán aspirar a pasar de ronda como uno de los mejores segundos de toda la región Litoral Norte.



El 1-1 en el oeste de Posadas dejó un sabor amargo en ambos. La Picada, además, cerró su participación en la fase de grupos y deberá esperar hasta la última jornada para saber si clasifica o no.



Las lluvias que cayeron en las horas previas al partido hicieron que el campo de juego esté rápido y el que mejor se adaptó en los primeros minutos fue el dueño de casa. A los 10’, el Tren del Oeste tuvo la primera con un remate de Facundo Cabrera, que se fue por arriba y fue un aviso de lo que estaba por venir. A los 12’, Esteban Gamarra le puso la pelota en la cabeza a Ernesto Mazacote, quien saltó más alto que todos y mandó la pelota al fondo de la red.

Mazacote abrió la cuenta en el oeste de Posadas para La Picada. Foto: Pablo Báez

La tranquilidad del gol hizo que los posadeños se retrasaran muchos metros en el campo de juego, pero a Timbó le costó hacer pie. Ambos abusaron de los pelotazos, que en general terminaron en laterales o saques de arco.



Recién sobre los 35’ de esa primera mitad, el Verde estuvo cerca del empate. Emanuel Reis cabeceó en el área chica, pero no logró darle dirección a su remate y la pelota se fue cerca del palo.



Más allá de no llegar a la igualdad, Timbó finalizó de mejor manera los primeros 45 minutos. Dominó la pelota y se acercó al arco de La Picada, un aviso de lo que estaba por venir.



Es que apenas comenzó el complemento, la visita llegó al empate. Gustavo Paredes, con un gran remate, la puso por encima del arquero de La Picada, para decretar el 1-1.



Después el encuentro entró en un bache futbolístico y en un desorden generalizado. En ese desorden, el que mejor se acomodó fue Timbó.



Cuando Reis y Thiago Arteta se encontraron, el Verde merodeó el área rival, aunque no estuvo fino en los últimos metros.



Santiago Benítez rompió el dominio de Timbó con dos remates. Primero con un gran tiro libre y luego con un cabezazo. En ambos casos Brian Markovics salvó a los de Jardín América.



En la próxima fecha, Timbó jugará ante Mitre en Jardín América. El Auriazul necesita ganar para clasificarse, ya que si empata en puntos con La Picada se meterá en la siguiente fase por tener una mejor diferencia de gol entre ambos.



Por su parte, El Tren del Oeste necesita que Mitre no sume de a tres para mantenerse como el único líder del grupo y así clasificar a la siguiente ronda del torneo Regional.



El que está más complicado para jugar los octavos de final es Timbó. El Verde de Jardín América deberá ganar en su casa y esperar los resultados de los otros grupos de la región Litoral Norte, para ver si termina como uno de los mejores segundos de las zonas de tres equipos.



El final del grupo quedó para la última jornada, en la que Mitre y Timbó definirán las cosas en la cancha, mientras que La Picada estará pendiente de lo que suceda en Jardín América para saber qué equipo se queda con la zona 3 y el pasaje a octavos de final.