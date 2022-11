Buena cosecha en el Regional

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Las eldoradenses Juana Larreteguy y Luisana Schonberger, campeonas y subcampeona, respectivamente de la sub 14. Foto: Gentileza

El equipo de la Federación Misionera de Tenis disputó con éxito el fin de semana el 6° y último Regional de Menores, que tuvo como sede al Club Regatas Resistencia, en Chaco.



Los jugadores misioneros tuvieron una destacada actuación. En single sub 14 mujeres, la eldoradense Juana Larreteguy se hizo de la corona, escoltada por su coterránea Luisana Schonberger.



Por su parte, la sub 16 también tuvo protagonismo de las tenistas de la Tierra Colorada con el festejo de la posadeña Valentina Amigo y segunda fue Candela Larreteguy, de Eldorado.



En dobles sub 14, la eldoradense Luisana Schonberger junto a Maiten Garay, de Curuzú Cuatiá, se coronaron al vencer a la dupla de la posadeña Hanna Valenzuela y la chaqueña Ángeles Raso Montes.

Mateos Ríos logró el subcampeonato en la categoría sub 12. Foto: Gentileza

En tanto, en single sub 12 varones, el posadeño Mateos Ríos fue subcampeón; y en sub 16 se dio la coronación de Tiziano Arriola Schaberger, también de la capital misionera. El subcampeonato fue para Joaquín Cardozo, otro de los tenista que integran la Armada Misionera.



En cuanto al certamen de dobles, en sub 16, la dupla de Joaquín Cardozo y el correntino Leandro Aranda de Bella Vista, Corrientes, se alzó con el título. Segundo resultó el binomio misionero-chaqueño de Tiziano Arriola Schaberger e Infield Figueroa.