Diferencia cambiaria moviliza demanda de servicio de micros internacionales

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:06hs.

Cuando se produjo la reapertura de las fronteras terrestres como medida de flexibilización de la pandemia, que en el caso de Misiones ocurrió entre septiembre y octubre del año pasado, el servicio internacional del transporte de larga distancia comenzó a avanzar con el retorno después de prácticamente año y medio. Fue puntualmente en noviembre del 2021 cuando se produjo el regreso del primer servicio que conectó Buenos con Asunción, y viceversa, por el puente San Roque González de Santa Cruz.



Un año después, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) afirman que desde mayo de este año recién se recobró totalmente la conexión internacional y que en julio se volvió a la normalidad. Si bien la demanda aún no es superior a los niveles prepandemia, desde el sector destacan el movimiento actual y las expectativas están puestas en el verano, un período en el que los pedidos de viajes hacia el exterior crecen.



En este sentido, indicaron que uno de los destinos más favorecidos para el tránsito internacional fue Misiones, por la asimetría de precios frente al dólar, hecho que “hace que el país sea atractivo para el extranjero”, precisaron.



Paraguay, en mayor medida, fue el país con más flujo, consignaron. Otros destinos, como Brasil y Chile, también son los que mayor tránsito se generaron en los últimos meses.



A la par, en lo que respecta a los viajes dentro del país, si bien se recuperaron las 1.600 conexiones a través de micros de larga distancia, el nivel de operación aún está 20% comparado con 2019 pero esperan para los próximos meses recobrar el terreno perdido.



Movimiento internacional

Días atrás, el Ministerio de Turismo de la Nación difundió datos sobre el movimiento de extranjeros en el país entre enero y octubre de este año. Del total, el 22,2% de los turistas eran oriundos de Brasil, seguido por Uruguay (21,5%), Chile (11,7%), Paraguay (10,5%) y Estados Unidos (7,3%). Estos fueron los cinco países con más arribos a la Argentina, en su mayoría, lo hicieron por tránsito aéreo y por micros, aunque no se precisaron los porcentajes.



Sobre este punto Gustavo Gaona, titular de la Celadi, recordó que “el año pasado, para noviembre se concretaron las primeras confirmaciones de reapertura y el primero que reabrió fue con Paraguay, y recién en enero se volvió con Brasil. Desde la entidad contemplamos que la apertura y el retorno total fue en mayo de este año, con el regreso de los servicios con Perú. Fueron varios meses desde que inició hasta la normalización plena”.



En diálogo con El Territorio, mencionó que si bien en noviembre pasado empezaron a regresar los servicios, no fue hasta julio de este año, con las vacaciones, que se movió plenamente el servicio internacional de colectivos.



“El mercado internacional recuperó la conectividad en el último semestre y el servicio de ese segmento sufrió más, porque recién en mayo volvió plenamente comparado con el de larga distancia que volvió a finales de 2020”, acotó Gaona.



Luego, el vocero de la Celadi señaló que “este momento del dólar hace que la Argentina sea un lugar interesante para que vengan los extranjeros, siendo las zonas de frontera, como Misiones, las más favorecidas para las personas que vienen al país”.



Detalló que “se ven muchos que los paraguayos que vienen a Misiones y a Corrientes, como también hay un movimiento desde Brasil y hacia la zona Sur de ese país”.



En este sentido, señaló que “el destino Paraguay es un país en el que hay un tráfico permanente. Se insistió mucho con la reapertura de los pasos internacionales con ese país al ver que el movimiento no es solamente por turismo, sino por comercio, al ser en la zona de la frontera con Misiones una zona de conexión total”.



Rememoró que la conexión Buenos Aires-Asunción fue la primera que se recobró hacia finales de noviembre del año pasado.



En el caso de Brasil, la utilización de los colectivos de larga distancia es primordialmente por turismo. Y para las vacaciones se espera un mayor incremento en la demanda y en el tránsito, puntualmente en aquellos viajes a las playas del estado de Santa Catarina.



“Ahora, que estamos en un contexto de dólar atractivo para el extranjero, la zona de frontera es más fuerte, como está ocurriendo en la frontera de Chile con Mendoza, o Uruguay con Entre Ríos, aprovechando la diferencia cambiaria. También ocurre con Brasil en las zonas fronterizas con la Argentina, haciendo turismo en esas zonas cercanas”, comentó Gaona.

En cifras

22,2% Según datos de Turismo, fue la cantidad de visitantes oriundos del Brasil que arribaron al país. Con un 10,7% del total se ubicó Paraguay.

Destinos nacionales, con un 20% menos de frecuencias

El servicio nacional de larga distancia avanza en una paulatina recuperación, que arrancó en noviembre de 2020 con los primeros viajes entre provincias. En los últimos meses, desde el sector indicaron que se pudo recobrar la conexión de viajes en 1.600 destinos de todo el país, aunque el nivel de las frecuencias aún opera 20% por debajo de los niveles de la prepandemia.



Sobre este punto, Gaona, de la Celadi, sostuvo: “Estamos en un período de recuperación, con menos buses que la prepandemia porque se achicaron las frecuencias para sostener el servicio. Si bien estamos con el mismo nivel de conectividad, hay menos oferta de servicios, con menos frecuencias”.



En este sentido, precisó que “la realidad del sector es que irá creciendo según la demanda, porque los micros no pueden salir vacíos, sino que tienen que salir lo más completos posibles como para sostener la operación”.



A partir de ello recordó que los servicios están un 20% por debajo de los números de la prepandemia, con una recuperación que aún está lejos y que ahora el movimiento que pueda haber en el verano será clave para avanzar en ese sentido.



“Nos contrajimos un poco, pero aún somos el transporte público más utilizado con respecto a la movilidad por todo el país, con una conexión con 1.600 destinos de todo el país y que por año tiene una capacidad de traslado que ronda las 30 millones de personas por año. Seguimos siendo uno de los más elegidos, pese a que el servicio carece de subsidio alguno”, precisó el vocero de la Celadi.



En este contexto, recordó que las tarifas del sector son acordes a la banda tarifaria que establecen servicios mínimos y máximos para todas las empresas.



Asimismo, Gaona se mostró expectante sobre el movimiento para las próximas vacaciones de verano, en la que se espera que el turismo nacional vuelva a ser protagonista en medio de un escenario sin restricciones por la pandemia por el coronavirus.



“Uno de los principales motivos que ofrecemos para utilizar el servicio de larga distancia tiene que ver con que resulta más económico en medio de la suba de los combustibles y también ofrece al conductor la posibilidad de descansar en todo el trayecto”, precisó.