Las siete pistas clave “que no se investigan” en el atentado a CFK

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a sus abogados recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti por no investigar la línea política que asoma en la causa por el intento de magnicidio. Al menos siete pistas clave aparecen en el expediente, sobre todo la económica y la “línea Milman”, y la Justicia no las investiga.



Una serie de testimonios y mensajes de chats dan cuenta de que Fernando Sabag Montiel pudo haber intentado matar a CFK por dinero. Si esto fue así, ¿quién le pagó? También consta en el expediente una declaración testimonial y un documento que habilita a preguntarse si el dirigente de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, estaba al tanto del atentado.



La querella pidió diversas medidas de prueba en torno al diputado, como el secuestro de su celular y sus dispositivos electrónicos pero la jueza aún no resolvió la solicitud. Capuchetti sí convocó a dos de las asesoras de Milman que en sede judicial incurrieron en contradicciones. Se negó a retenerles sus celulares, tal como reclamaron los abogados de CFK.



Hay muchos interrogantes que se desprenden de la causa del atentado y que, según la vicepresidenta, la Justicia no busca responder.



1) ¿Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina por plata? Una serie de testimoniales y chats dan cuenta de que esta es una pista que debe profundizarse.



2) ¿Quién fue el autor intelectual del intento de magnicidio? A más de dos meses del atentado esta pregunta aún no tiene respuesta.



“Hay que averiguar quién está detrás de la mano que apuntó el arma contra la vicepresidenta”, sostuvo el abogado de CFK, José Manuel Ubeira, ante la Cámara Federal porteña el pasado jueves.



3) ¿Milman sabía del intento de homicidio? Una testimonial comprometedora, las contradicciones de sus asesoras y un proyecto que predijo el atentado.



La querella pidió el secuestro del teléfono celular y todos los dispositivos electrónicos de Gerardo Milman pero la jueza no se hizo eco de la solicitud.



4) ¿Hay una vinculación entre la asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, y su socia en un centro de danzas y fitness, con Sabag Montiel y Brenda Uliarte?



La querella de Cristina pidió a la jueza Capuchetti que profundice la investigación sobre la asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, y su socia en un centro de danzas y fitness, María Mroue, por su posible vínculo con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel. ¿Quién es Mroue? Además de socia de la asesora de Milman trabaja como periodista en Crónica. Según la querella “es, ni más ni menos, que la periodista del programa en el que hicieron sus primeras apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte”.



5) ¿El plan criminal se tendría que haber llevado una semana más tarde como dijo el detenido Carrizo? ¿Por qué?



“Esto estaba planificado para dentro de una semana”, le dijo Carrizo a su hermanastra Andrea, quien declaró este viernes como testigo en la causa. “Hizo todo mal. Es un pelotudo”, añadió Carrizo sobre Sabag Montiel.



6) Pedido de citaciones y pericias de distintas personas que no fueron tenidas en cuenta hasta ahora.



La querella pidió diversas medidas de prueba en estos dos meses de investigación pero la mayoría de las solicitudes no fueron tenidas en cuenta por la Justicia. Por ejemplo, reclamó la pericia de los elementos secuestrados a Jonathan Emanuel Posadas, que utilizaba el usuario “Jony White Jaja”.



También solicitó el “entrecruzamiento de llamados, geolocalización y todo otro dato de interés que surja de las líneas” asociadas a Posadas. La respuesta de la jueza fue: “Téngase presente”. Posadas (Jony White) también aparece con chats que podrían complicarlo.



7) Según un juez y un fiscal, el atentado contra CFK fue el punto culminante de una escalada violenta que se inició en mayo de este año con la creación de Revolución Federal. ¿Por qué no se investigan de manera conjunta la causa que se centra en esta organización violenta y el intento de homicidio?



El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de los cuatro integrantes de Revolución Federal que están siendo investigados en una causa paralela a la del intento de asesinato de CFK: Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.