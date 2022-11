Hay reclamos de producciones locales ignoradas en Nación

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

En abril de este año Carlos Melconian, jefe de economistas del Instituto de Estudios Económicos para la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, presentó en Posadas el proyecto de plan económico para el próximo gobierno nacional. La propuesta contemplaba un relevamiento por regiones detallando los requerimientos de los sectores productivos. Sobre el armado de ese plan, Gerardo Alonso Schwarz apuntó que está siendo difícil transmitir la importancia de algunos requerimientos que expresan los sectores productivos locales.



Explicó que ello se da por el desconocimiento a nivel nacional de las particularidades de varias producciones regionales.



“Realmente es bastante compleja la construcción de ese plan, porque más allá de lugares comunes, como reducción del gasto público, reducción de la inflación, estabilización macroeconómica y demás, la realidad es que hay tanta cantidad de desequilibrios, micro y macro que son como placas tectónicas que se fueron acumulando en nuestro país durante muchos años. Así que pensar en un plan integral implica pensar en ese equilibrio general y tratar de conformar a todos los sectores al mismo tiempo, lo cual no es para nada sencillo”, analizó el investigador local.



Y detalló, además: “Estamos trabajando y buscamos el diálogo entre los sectores productivos de la provincia para que estén representados. Porque, además, sin esta dinámica, sin este ejercicio a nivel nacional no se conoce, o directamente se desconoce totalmente qué es lo que pasa con algunos sectores que para nosotros son sumamente importantes. Un ejemplo puede ser el sector tealero que es totalmente desconocido a nivel nacional y para nosotros sin duda es uno de los más importantes. Así como puede pasar con otros sectores que tal vez tengan más representación geográfica, pero igualmente son muy desconocidos”.



En diálogo con la prensa, en la oportunidad de presentar la conferencia por el 38 aniversario de la regional NEA de la Fundación Mediterránea, Schwarz recordó que la provincia desaprovecha oportunidades para comerciar con Paraguay y Brasil.



“Se habla mucho de que tenemos el 90% de las fronteras con Brasil y Paraguay, pero cuál es el nivel de integración actual que tenemos con los países vecinos. Más allá del puente y del turismo, las empresas no consideran como mercados actuales, ni a Paraguay ni a Brasil”, señaló el investigador local.



Y señaló “Por ejemplo, la Argentina exporta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares al año a Paraguay y ahí Misiones aporta menos de 5 millones de dólares. Estando tan cerca y teniendo tanto conocimiento sobre la cuestión cultural, sobre los hábitos de los consumidores del otro lado de la frontera, no aprovechamos ese enorme mercado tan atractivo, que insisto podemos pensar que es un país chico, pero la Argentina le exporta más de 1.000 millones de dólares a ese país. Las exportaciones totales de Misiones son de apenas 400 millones de dólares, si solamente pudiéramos atrapar ese mercado triplicaríamos las exportaciones anuales de la provincia”, ejemplificó.



Detalló que con Brasil la situación es similar, sólo que las exportaciones argentinas son mucho mayores entre 12 y 15.000 millones de dólares. “Pero las exportaciones de Misiones y Corrientes a Brasil nunca superaron los 50 millones de dólares y son básicamente pasta celulósica en el caso de Misiones y arroz desde Corrientes”.