Medio millón de aplicaciones fueron retiradas de App Store

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

La App Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos de Apple, tiene miles de aplicaciones que fueron desarrolladas por gran cantidad de usuarios y compañías. Sin embargo, con el tiempo algunas han dejado de actualizarse o ya no son compatibles con las versiones más recientes del sistema operativo iOS, por lo que son eliminadas.



Según Finbold, un sitio web especializado en contenido sobre finanzas, Apple retiró un total de 541.697 aplicaciones de la tienda solo durante los últimos meses. Esta cifra equivale al 24,79% del contenido de la App Store que se registró en la plataforma durante los meses de abril, mayo y junio con un total de 2.184.456 aplicaciones.



Por otro lado, con esta reducción de aplicaciones dentro de la plataforma de Apple, la cantidad que actualmente se tiene a espera de las cifras de los últimos tres meses del año, es de 1.642.759, un número incluso inferior a la cantidad más baja en los últimos siete años de historia de la tienda. Durante el año 2015 se llegó a tener un total de 1.672.271 aplicaciones.



La eliminación de las aplicaciones no es una práctica nueva en la tienda de Apple, pues la idea detrás de esta acción es la de realizar un trabajo constante de mantenimiento de la plataforma para garantizar la calidad del contenido que se encuentran en ella.



Según la web de finanzas, la motivación detrás de esta nueva depuración fue el de remover aplicaciones que no han sido actualizadas por un tiempo. Algunas incluso que no recibieron modificaciones en un plazo de 30 días.



A diferencia de otros momentos en los que no se eliminaban aplicaciones de la tienda, en esta ocasión se establecieron normas que pueden generar estas acciones dentro de Apple. A partir de ahora, las aplicaciones pasarán por un proceso constante de revisión en el que serán evaluadas en el cumplimiento de las diferentes normas dentro de la App Store que pueden ser modificadas con el paso del tiempo; y la necesidad constante de actualización en un plazo inferior a 30 días, de lo contrario podrían considerarse como “abandonadas”.



Además, se encargarán de garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, de modo que los usuarios puedan volver a descargar más contenido de la tienda por considerar que es de calidad.



Actualización de la App Store

Desde octubre de este año la tienda de aplicaciones de Apple modificó sus condiciones de uso para los desarrolladores de aplicaciones, sobre todo aquellas que incluyan pagos integrados dentro de las plataformas. Según estas modificaciones, la App Store no permitirá que una aplicación solicite alguna forma de pago por fuera de la plataforma.



Es decir que cualquier microtransacción que se desee hacer por medio de una aplicación, tendrá que usar el sistema de Apple para realizar el cobro a los usuarios y, por lo tanto, darle a la App Store el 30% del dinero generado por dicha transacción.



Este nuevo sistema de pago de Apple es válido no sólo para apps, sino también para plataformas de ventas de NFT, los audiolibros en el caso de Spotify, entre otros productos adicionales que las aplicaciones no están listas para integrar como parte de su sistema y que requieren que los usuarios sean redireccionados a otros sitios.

Videos en 4K serán solo para suscriptores de YouTube Premium

La plataforma de videos más utilizada en el mundo, Youtube, comenzó las pruebas para ofrecer vídeos en resolución 4K, pero la mala noticia es que únicamente estarán disponibles para los suscriptores de su versión de pago, YouTube Premium. Los usuarios fueron informados de la detección en determinados contenidos de una opción de calidad correspondiente a la resolución 4K, con la indicación 2160p y la etiqueta de “opción premium. Actualmente, el servicio de YouTube premium en Argentina cuesta alrededor de los 300 pesos, es decir una cifra cercana a los 10 dólares.

TikTok imita a Ig y agrega fotos en el feed

Esta vez se invirtieron los roles. TikTok copió una opción característica de su competidor, Instagram. En la próxima actualización de la aplicación aparecerá la opción de Modo Foto, una herramienta de Ig. Lo curioso es que esta es una alternativa que la plataforma estadounidense está dejando de lado en su algoritmo, con el fin de incitar al consumo de videos cortos y así competir con TikTok. Las fotografías que se publiquen en TikTok podrán contar con descripciones de hasta 2.200 caracteres. No obstante, podrán estar acompañadas de una música de fondo, conviertiendo a la foto en un video.